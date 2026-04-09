緯創首季營收攀峰 緯穎同期最佳

群創、友達昨（8）日同聲唱旺面板市況，群創董事長洪進揚指出，戰爭及記憶體缺貨等因素讓客戶積極拉貨備庫存，上半年訂單比預期好，顯示器業務「非常樂觀」，對毛利率持續提升有信心；友達董座彭双浪則說：「面板景氣目前為止還不錯」。

2026-04-09 00:58