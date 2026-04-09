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緯創首季營收攀峰 緯穎同期最佳

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

緯創（3231）及旗下緯穎（6669）昨（8）日公布3月業績，緯創為3,330.43億元，創新高，首季合併營收衝上8,463.03億元，改寫單季新猷。緯穎為986.49億元，是歷年最強3月；首季合併營收2,765.08億元，同期最佳。

展望後市，法人指出，隨著雲端服務供應商（CSP）客戶訂單動能放眼到2027年，加上北美新產能持續開出，都將助攻緯創、緯穎後續業績表現。

緯創3月合併營收3,330.43億元，月增16.9%，年增117.7%；首季合併營收季成長17.4%至8,463.03億元，較去年同期大增144.3％。

緯創統計，3月筆電出貨約280萬台，月增75%，年增47.4%；桌上型電腦出貨100萬台，月增66.6%，年增25%；顯示器出貨110萬台，月增46.6%，年增29.4%。

緯創累計首季筆電出貨610萬台，季減11.6%，年增24.5%；桌上型電腦出貨235萬台，季減16.1%，年成長6.8%；顯示器出貨275萬台，季減5.2%，年增34.1%。

至於伺服器業務，緯創預期，首季出貨維持成長之後，本季可望再度成長。法人指出，緯創目前輝達GB300出貨動能續強，看好這波商機將延續到第2季。

緯穎3月合併營收986.49億元，月增4.2%，年增13.9%；首季合併營收2,765.08億元，雖季減5.4%，仍是歷年最旺的第1季，並較去年同期增加62.03%。

法人 營收 緯創

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