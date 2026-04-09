廣達月營收首度衝3,000億 Q1締新猷 法人看好伺服器營運逐季走升

廣達（2382）昨（8）日公布3月合併營收首度站上3,000億元大關、達3,628.03億元，創新高，月增68.3％，年增88.4%；首季合併營收8,092.21億元，改寫單季新猷，季增26.7％，年增66.6%。

廣達表示，3月筆電出貨530萬台，較2月激增165％，年增8.2％；首季筆電出貨1,000萬台，季減約8.3％，年減7.4％，表現優於公司預期。

伺服器業務方面，上半年仍聚焦輝達GB300平台，新一代Vera Rubin平台出貨則將配合輝達規劃，大致看來，伺服器相關營收可望逐季成長。

法人指出，蘋果近期推出的筆電主要由廣達代工交貨，成功推動廣達首季筆電出貨量，若後續美系客戶追加筆電訂單，廣達有機會持續受惠，並成為今年筆電業務的主要動能之一。

至於伺服器業務，法人表示，廣達首季GB300出貨持續維持高檔水準，隨著雲端服務供應商（CSP）客戶拉貨力道續強，看好廣達本季GB300出貨可望優於首季，帶動上半年營運逐季上升。

廣達目前是全球前三大AI伺服器代工廠，並且直接與CSP合作開發規格，助益伺服器業務發展。

廣達先前指出，今年AI伺服器業績可望較去年翻倍成長，占整體伺服器營收比重可達八成，成為當前營運主要成長推手。

另外，輝達最新AI伺服器平台Vera Rubin目前在半導體端已經開始量產，第2季進入封測階段，最快第2季底前開始放量出貨到ODM廠，當前各大ODM廠已經開始進入備料階段，最快第3季逐月放大產能，廣達亦開始整軍備戰，衝刺下半年營運。

廣達昨天股價勁揚逾6%並重返300元整數大關，終場收307.5元、漲18.5元，外資大舉買超3.3萬餘張。