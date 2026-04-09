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集邦示警 輝達 Rubin 出貨再等等

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（8）日示警，受地緣政治風險、供應鏈仍需時間調校等因素影響，預期輝達新一代AI平台Rubin系列恐面臨出貨時程遞延風險，估計Rubin系列占輝達的高階GPU出貨占比從原本的29%降至22%。

這意味鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等代工大廠Rubin系列平台AI伺服器出貨時程也恐要再「等一等」，仍將以GB系列產品為主力。

集邦表示，由於AI需求強勁，輝達積極推動晶片用量高的整合型GB／VR機櫃方案，預估2026年輝達高階GPU出貨量將明顯成長，惟年增率將從原本預估約26.8%，微幅下修至近26%。

集邦說明，上述產品年增幅預估調整，主因Rubin系列正面臨出貨時程遞延風險，除了核心零組件HBM4的認證程序耗時，還須克服網路傳輸從CX8升級至CX9的適配、功耗大幅提升後的電力管理，以及更高規格液冷散熱方案帶來的整體效能調教等挑戰。

此外，受地緣政治因素影響，集邦預期，H200實際出貨的時間點尚待美、中後續政策而定，預估Hopper系列出貨占比將從原本的10%，下調至7%。

集邦認為，隨Hopper、Rubin系列占輝達整體高階GPU出貨比例下降，推升Blackwell系列占比從61%大幅成長至71%，並以GB300／B300系列為主軸，主導市場地位更鞏固。

至於GB200／B200出貨量雖較少，但憑藉2025年既有訂單出貨延續，以及較低成本客群等訴求，有機會可支撐此系列供貨至2026年下半年。

科技 鴻海 緯創

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