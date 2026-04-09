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友達布局光通訊報喜 提供短中長傳輸距離的不同解決方案

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導
友達董事長彭双浪。 聯合報系資料照
友達董事長彭双浪。 聯合報系資料照

光通訊成為科技業新顯學，面板雙虎積極搶進，友達（2409）率先報喜，董事長彭双浪昨（8）日表示，集團在AI基礎建設所需的CPO已有戰果，已開發完整的Micro LED CPO模組技術，提供短中長傳輸距離的不同解決方案。

「2026 Touch Taiwan」系列展昨日開展，今年新增的「矽光子」主題，引爆展場熱潮，與光通訊相關的攤位前普遍擠滿人群。

彭双浪表示，AI帶動下，資料中心面臨高耗電與高熱問題，未來「光進銅退」將是趨勢，光通訊模組可望在短中距離資料傳輸中扮演重要角色，兼顧節能需求。

彭双浪指出，友達集團在AI基礎建設所需的CPO布局完整，偕同旗下富采、鼎元（2426）首度聯合展示完整的Micro LED CPO模組技術。

彭双浪透露，友達集團透過結合富采（光源發射端）、鼎元（光感測接收端）等資源，擴大相關生態鏈布局，友達自身則是負責CPO模組整合封裝，成為AI基礎建設的供應鏈成員。

他強調，友達集團的技術版圖不僅止於 Micro LED，而是針對不同傳輸距離，部署完整的三大光源矩陣。

彭双浪認為，顯示器產業近年「質變」相當大，不但擴大應用層面，更在非顯示產品有長足發展。今年友達的展會中，呈現更多的「光」與「電」的整合，並且拉升到半導體級，包括矽光子、CPO及光通訊模組。

群創（3481）董事長洪進揚指出，面板廠不會缺席CPO，很多合作案都在研發中。他強調，群創的確在此不斷地努力，但CPO公司目前仍大多處於初期發展階段，對量產能力的管控、資本投入，尚需很多產業內的夥伴如材料商、設備商及面板公司合作跨入矽光子，共同推動把台灣產業再創高峰。

布局 友達 光通訊

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