面板雙虎同聲唱旺市況…群創：非常樂觀 友達：目前為止還不錯

群創（3481）、友達（2409）昨（8）日同聲唱旺面板市況，群創董事長洪進揚指出，戰爭及記憶體缺貨等因素讓客戶積極拉貨備庫存，上半年訂單比預期好，顯示器業務「非常樂觀」，對毛利率持續提升有信心；友達董座彭双浪則說：「面板景氣目前為止還不錯」。

友達董座彭双浪。記者曾吉松／攝影

顯示器產業年度盛會「2026 Touch Taiwan」系列展昨日登場，洪進揚、彭双浪為景氣面板按讚。

政府也全力支持顯示器產業發展，行政院長卓榮泰昨日出席「2026 Touch Taiwan」系列展致詞時強調，台灣顯示器相關產業就業人數超過10萬人，總產值高達1兆元，並持續朝向高值化、差異化方向發展。

卓榮泰提到，經濟部已設立「產業競爭力輔導小組」，規劃在未來二年內輔導14萬家企業進行產業升級，將投入更多資源支持中小微企業，在資金、技術與人才培育上給予協助。

談到面板市況，洪進揚表示，由於戰爭、通膨疑慮升溫，加上記憶體等關鍵元件漲價，品牌客戶紛紛提前備貨，降低未來成本不確定性，對面板拉貨更趨積極。

洪進揚指出，筆電、手機等產品因價格敏感度高，受到上游元件漲價衝擊較大；電視與顯示器受成本影響程度相對小，整體來看，今年上半年訂單的確比預期好。

群創總經理楊弘文表示，去年起積極尋找新材料供應商，有效降低成本上升衝擊，並優化產品組合，提高工控、車用及特殊顯示器等應用等利基型產品比重。群創對上半年毛利率改善有信心，楊弘文透露，過幾天就可以看到群創首季的成效。

彭双浪則說，近期記憶體、CPU鬧缺貨，對消費性電子產品影響較大。電視產品有世足賽等運動賽事拉動，加上零組件缺貨，客戶拉貨較為積極。最大不確定因素還是中東戰事「一天三變」，難以常理判斷。

彭双浪認為，市場普遍認為戰爭的影響應該不是長期，慢慢會受到控制。然而，能源價格能否回到原來水準，是後續要觀察的重點。若能源價格居高不下，恐進一步推升通膨壓力，衝擊整體經濟及終端需求。

彭双浪表示，中東戰爭也凸顯全球能源供應韌性不足的問題，開始思考運輸航道是否分散，帶動新航道開發的建設商機；加上戰後重建商機等，也不全然是壞事。

友達積極衝刺非面板應用，以降低景氣波動造成的影響，友達總經理柯富仁指出，去年底友達在顯示器以外的垂直場域與智慧移動兩大支柱的營收占比已逾四成，今年將超過五成。