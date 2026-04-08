正鉑亮相2026電子展 精密雷射與彈性自動化賦能智慧智造全方位方案

新代集團（7750）旗下正鉑雷射8日亮相「2026台北電子生產製造設備展」，訴求精密雷射與彈性自動化，賦能智慧智造全方位方案，聚焦精微加工與機器人深度融合，以一站式彈性生產，助攻電子產業應對全球缺工與少量多樣挑戰。

隨著AI PC與高效能運算需求飆升，核心元件的「散熱效能」與「微型化組裝」，已成為電子製造業維持競爭力的關鍵。全球領先的高精密雷射技術專家正鉑，此次結合了新代在控制器與聯達機器人的核心優勢，針對AI PC散熱提出解決方案。

新代指出，因應AI硬體對極致散熱的嚴苛要求，液冷系統的可靠性直接決定產品成敗。正鉑推出的「液冷管雷射焊接」方案，專為突破散熱製程痛點而生。

正鉑憑藉極高精度與低熱影響區技術，確保薄管在銲接過程品質穩定，且達成業界「零滲漏」規範，更徹底排除傳統製程熱變形問題，為散熱模組提供最穩固的品質保障。

針對全球製造業面臨的勞動力短缺，正鉑則提供「彈性整合、隨插即用」的高機動性解決方案，可協助企業快速嵌入現有產線，實現低成本、高效率的升級需求。

另一方面，透過聯達智能機械手臂與新代中控系統的深度融合，協助業者快速實現「單機自動化」至「整廠整線智慧化工廠」，是現今彈性生產線應對少量多樣需求，與缺工挑戰的最佳解決方案。

新代表示，正鉑憑藉集團在控制器、機器人及雲端管理系統的技術基礎，結合遍布全球重點工業國家的據點，提供「全球製造、在地服務」的強大後盾。尤其，以一站式服務協助客戶在海外據點快速建立智造能量，可有效降低自動化導入門檻。