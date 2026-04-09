富邦媒結盟 YouTube 強化直播業務

近年品牌業者尋求以影音方式銷售產品，momo富邦媒（8454）總經理谷元宏表示，兩年前強化momo的直播服務，最近導入AI提供多元的影音內容幫助品牌商銷售，並證實直播業務也跟YouTube台灣團隊洽商，將加入YouTube Shopping聯盟，幫助品牌業者接觸影音創作者擴大購買觸及率，創作者也可獲得分潤。

谷元宏分析，momo直播和YouTube模式較不一樣，從過去電視購物經驗而來，能掌握電視銷售重點，網路直播效果也不錯。

直播的重點除了讓產品為消費者所知外，後續的廣告效應也很重要，近幾年直播帶貨有效，未必馬上促成大量銷售，但後續momo導入AI，將直播剪成約5分鐘的短影片「直播切片」配合商品網頁播放，發現切片的廣告效益還能帶動10至20%的營收；因應近期消費者更愛短影音，也能做1分鐘以內短影音。以電視購物心法加上AI技術，目前可提供品牌商包括直播、切片、短影音等多元影音內容服務。

YouTube 2024年在美國、東南亞等地推動YouTube Shopping聯盟 ，讓YouTube創作者可在影片中提供產品細節與導購，觀眾在觀看影片的同時可以點擊商品連結、完成購買，創作者可獲得分潤。