富邦媒雙引擎催動業績 放大交易規模 重返成長軌道

台灣電商市場進入成熟競爭期，富邦媒（8454）總經理谷元宏昨（8）日指出，目前電商競爭已從促銷驅動轉向平台能力競爭，momo將以1P（電商平台）與3P（第三方平台mo店+）雙引擎持續放大交易規模。

看好隨著第三方平台mo店+規模快速擴張、付費會員經濟深化，平台整體成交金額（GMV）今年持續增長，以結構成長驅動全年營收回歸成長軌道。

谷元宏坦言，去年受外資電商業者挾資本力量促銷，加上關稅等議題影響景氣，營運有挑戰。今年營運狀況穩定，但近期中東戰事也影響營運成本，有通膨壓力。他希望外在負面因素短期可解，否則會影響消費者需求，近期3C產品如電腦、手機價格開始上漲，目前還與廠商協商互相吸收，但長期上漲幅度增加，勢必影響購買意願。

谷元宏表示，momo將以服務體驗鞏固平台差異化優勢，2025年momo速達服務準時率達九成以上，momo持續將履約能力從配送效率延伸至服務深度。目前AI調度已覆蓋進貨、配貨與出貨全流程，中區物流中心預計2027年啟用，北中南三地完整物流骨幹將成形，平台履約能力將由單點優化升級為全鏈路、可規模化的服務體系。並同步興建最大的湖口物流中心，提升消費者體驗。

momo也導入AI技術改善流程，今年將持續投入AI Shopping Agent與搜尋推薦優化，推動購物體驗從「主動搜尋」進一步演進為「需求理解與精準配對」，帶動GMV成長。

momo統計，電商（1P）端深耕品牌合作與選品品質，強化核心品類商品力；mo店+（3P）截至2025年底進駐店家數近9,000家、上架商品突破340萬件，整體GMV較前一年成長三倍。隨著品牌、商品與商家數同步增加，momo業績將以本身結構放大能力為主。

momo 2024年9月推出年繳2,399元的訂閱制moPlus，會員數逐年成長，去年底調整為moPro+、推出年繳888元的輕量版會員moPro。momo統計，兩會員制用戶年增五成，月均消費金額提升43%、月均消費金額達一般會員11倍以上，顯示高黏著度會員已成為驅動平台穩定成長的關鍵基礎。