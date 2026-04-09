國巨下周三法說 兩議題聚焦

國巨（2327）昨（8）日宣布，將於下周三（15日）召開線上法說會，法人聚焦被動元件價格走勢，以及國巨AI相關營收占比是否能持續提升等兩大議題。

國巨持續衝刺AI市場，AI相關業務營收占比逐步攀高，從2024年的5％，到去年第4季已達雙位數百分比。

國巨產品布局廣泛，去年第4季營收結構來說，磁性元件與鉭電容的占比都超過二成，積層陶瓷電容 （MLCC）占比為17.7％，電阻產品則為13.6％，傳感器占比為11.2％。該公司產品應用於工業、運算／企業系統、車輛、消費性電子、通訊，以及航空／國防／醫療等領域。

國巨的產品於多個領域都具備重要市場地位，在電容產品事業群方面，其MLCC的全球市占是第三，全球產能占比超過15％；該公司還供應鉭電容、薄膜電容與鋁電解電容等產品，其聚合物鉭電容位居全球市占龍頭。

國巨近年持續強化高階布局，包括公開收購日本芝浦電子，有助其切入電源、HVDC與工業應用領域。