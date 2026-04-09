聽新聞
0:00 / 0:00

國巨下周三法說 兩議題聚焦

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

國巨（2327）昨（8）日宣布，將於下周三（15日）召開線上法說會，法人聚焦被動元件價格走勢，以及國巨AI相關營收占比是否能持續提升等兩大議題。

國巨持續衝刺AI市場，AI相關業務營收占比逐步攀高，從2024年的5％，到去年第4季已達雙位數百分比。

國巨產品布局廣泛，去年第4季營收結構來說，磁性元件與鉭電容的占比都超過二成，積層陶瓷電容 （MLCC）占比為17.7％，電阻產品則為13.6％，傳感器占比為11.2％。該公司產品應用於工業、運算／企業系統、車輛、消費性電子、通訊，以及航空／國防／醫療等領域。

國巨的產品於多個領域都具備重要市場地位，在電容產品事業群方面，其MLCC的全球市占是第三，全球產能占比超過15％；該公司還供應鉭電容、薄膜電容與鋁電解電容等產品，其聚合物鉭電容位居全球市占龍頭。

國巨近年持續強化高階布局，包括公開收購日本芝浦電子，有助其切入電源、HVDC與工業應用領域。

國巨 營收

延伸閱讀

台股反攻資金回流科技 這檔非市值型ETF漸成主流配置

景碩：高階載板需求無虞

「光通訊大時代」全新、穩懋同步寫最強Q1 相關類股受矚目

貿聯3月營收年增27% 全年衝千億

相關新聞

面板雙虎同聲唱旺市況…群創：非常樂觀 友達：目前為止還不錯

群創、友達昨（8）日同聲唱旺面板市況，群創董事長洪進揚指出，戰爭及記憶體缺貨等因素讓客戶積極拉貨備庫存，上半年訂單比預期好，顯示器業務「非常樂觀」，對毛利率持續提升有信心；友達董座彭双浪則說：「面板景氣目前為止還不錯」。

蘋果開發 AI 晶片 有進展

三星電機傳出已向蘋果公司提供半導體玻璃基板樣品，代表蘋果可能已開始測試先進的玻璃基板，加速推動與博通（Broadcom）合作開發AI伺服器晶片，甚至可能為未來採用玻璃基板設計自家伺服器晶片封裝鋪路。

折疊 iPhone 9月如期發表

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果公司首款折疊iPhone傳出遭遇製造瓶頸，但這款備受期待的新機仍可望如期在9月發表會亮相，駁斥可能延後出貨的疑慮。

國巨3月單月、第1季單季營收創雙高 後市緊盯關稅、匯率變化

被動元件大廠國巨昨（8）日公布3月合併營收136.3億元，創新高，月增18.5％，年增22.8％；首季合併營收381.6億元，改寫單季業績新猷，季增6.1％，符合公司預期，年增22.7％。

國巨下周三法說 兩議題聚焦

國巨昨（8）日宣布，將於下周三（15日）召開線上法說會，法人聚焦被動元件價格走勢，以及國巨AI相關營收占比是否能持續提升等兩大議題。

富邦媒雙引擎催動業績 放大交易規模 重返成長軌道

台灣電商市場進入成熟競爭期，富邦媒總經理谷元宏昨（8）日指出，目前電商競爭已從促銷驅動轉向平台能力競爭，momo將以1P（電商平台）與3P（第三方平台mo店+）雙引擎持續放大交易規模。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。