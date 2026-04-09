國巨3月單月、第1季單季營收創雙高 後市緊盯關稅、匯率變化

被動元件大廠國巨（2327）昨（8）日公布3月合併營收136.3億元，創新高，月增18.5％，年增22.8％；首季合併營收381.6億元，改寫單季業績新猷，季增6.1％，符合公司預期，年增22.7％。

展望後市，公司強調，外在變數仍多，審慎應對經濟情勢，並密切關注關稅及各國匯率相關變化。

國巨指出，3月營收較2月上揚，主因工作天數回復正常，伴隨AI相關應用客戶拉貨動能持續強勁，標準品及特殊品呈現穩定成長。

國巨先前評估，首季營收、毛利率、營益率應可小幅季增，訂單出貨比（B／B ratio）仍大於1，訂單需求大於出貨，整體產能利用率持穩。

國巨去年業績年增近一成、達1,329.3億元，站上年度新高峰，成長力道主要是由特殊品帶動，表現優於標準品，在 AI相關應用領域尤為顯著，去年獲利也年增22.1％，每股純益為11.51元。

談到市況發展，國巨認為，目前AI應用仍為最主要的成長動能，AI伺服器與高效能運算（HPC）帶動高電容值積層陶瓷電容（MLCC）、電源相關電阻及鉭聚合物電容等產品需求提升，產品組合也持續朝高階應用傾斜。

此外，隨著運算能力提升與板面空間受限，MLCC與鉭電容呈現互補關係，長期使用量將同步增加，結構性需求趨勢不變。

受惠於AI應用需求熱，國巨先前已多次調漲鉭電容報價。相較其他電容產品，鉭電容擁有壽命長、高信賴性、高穩定性、耐高溫及低雜訊等優勢，能在高電流、高頻率、高溫環境下穩定運作，特別適用於資料中心與AI伺服器的高頻電源管理系統。

由於鉭電容的單價與利潤相對高，法人看好，國巨今年營運表現可望明顯提升。

展望未來，國巨評估，雖然地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶端庫存已達到健康水位，該公司仍將審慎應對未來的經濟情勢，並密切關注關稅及各國匯率相關變化。

國巨昨日股價隨大盤衝高走揚，終場收271.5元，上漲15.5元。