所羅門：降低機器人學習之必須資料量 是今年突破點

所羅門（2359）於8日參與證交所「AI及綠能環保產業」主題式業績發表會，該公司董事長陳政隆表示，著手讓機器人訓練學習時所必須具備的資料量大幅降低，這會是今年很重要的突破點，已規劃將於台北國際電腦展與自動化展時對外展示。

所羅門為機器人概念股，陳政隆說，該公司本身不做機器人，一開始是以軟體為主，所開發的AI視覺軟體可以應用到多方面領域。AI瑕疵檢測是其目前在AI視覺裡面業績比重最高的一部分，也是客戶最多的項目，而比較新的項目是把AI與穿戴式裝置或IP攝影機等結合。

陳政隆指出，在這兩年來發現如果只做軟體，成長動能受限，後來於去年投入把軟體模組化，即把軟體跟光學搭配成模組來銷售，甚至做成設備，例如讓機器人附掛相機去進行物件檢查，與傳統檢測裝置有所不同。如此一來，可提升銷售單價與營收規模，而且可以更直接去接觸終端客戶，了解其需求。

同時，陳政隆不諱言，他從日前落幕的GTC大會觀察到，人形機器人的進步沒有想像中來得大，仍面對一些挑戰。首先，所羅門選擇一些機器人來搭配該公司的AI視覺產品，發現一些機械部件與硬體系統的穩定性還不夠，耐用性有待強化，雙足機器人用兩隻腳行走的身體平衡度仍困難，機器人的電池續航力也是一項問題。同時，機器人的手部靈巧度仍難以替代人類，而且還是個「大近視」，對於大約超過1.5到2公尺外的物件，難以辨識清楚。第三是，訓練機器人動作時需要準備大量資料，而且訓練出來的速度與精度可能仍不如人類。

陳政隆認為，如果人形機器人要能真正在工廠上線，必須要擁有自主能力，能夠感知理解跟推理人類給予的指令，並轉化為實際動作。所羅門對於視覺語言模型很熟悉，並知道如何善用，加上獨特的AI視覺軟體，能夠讓機器人遠距辨識，再進行後續動作，目前這需要準備的學習資料量很大，該公司正在著手降低相關資料量的要求，將會是今年很重要的突破點。