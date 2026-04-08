快訊

不斷更新／徐若熙7局優質先發被換下 軟銀0:2落後西武成敗投候選

市場振奮！美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

「藍白合」新模式！黃國昌推薦基隆4議員提名人 2人藍轉白

聽新聞
0:00 / 0:00

所羅門：降低機器人學習之必須資料量 是今年突破點

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
所羅門董事長陳政隆。聯合報系資料照
所羅門董事長陳政隆。聯合報系資料照

所羅門（2359）於8日參與證交所「AI及綠能環保產業」主題式業績發表會，該公司董事長陳政隆表示，著手讓機器人訓練學習時所必須具備的資料量大幅降低，這會是今年很重要的突破點，已規劃將於台北國際電腦展與自動化展時對外展示。

所羅門為機器人概念股，陳政隆說，該公司本身不做機器人，一開始是以軟體為主，所開發的AI視覺軟體可以應用到多方面領域。AI瑕疵檢測是其目前在AI視覺裡面業績比重最高的一部分，也是客戶最多的項目，而比較新的項目是把AI與穿戴式裝置或IP攝影機等結合。

陳政隆指出，在這兩年來發現如果只做軟體，成長動能受限，後來於去年投入把軟體模組化，即把軟體跟光學搭配成模組來銷售，甚至做成設備，例如讓機器人附掛相機去進行物件檢查，與傳統檢測裝置有所不同。如此一來，可提升銷售單價與營收規模，而且可以更直接去接觸終端客戶，了解其需求。

同時，陳政隆不諱言，他從日前落幕的GTC大會觀察到，人形機器人的進步沒有想像中來得大，仍面對一些挑戰。首先，所羅門選擇一些機器人來搭配該公司的AI視覺產品，發現一些機械部件與硬體系統的穩定性還不夠，耐用性有待強化，雙足機器人用兩隻腳行走的身體平衡度仍困難，機器人的電池續航力也是一項問題。同時，機器人的手部靈巧度仍難以替代人類，而且還是個「大近視」，對於大約超過1.5到2公尺外的物件，難以辨識清楚。第三是，訓練機器人動作時需要準備大量資料，而且訓練出來的速度與精度可能仍不如人類。

陳政隆認為，如果人形機器人要能真正在工廠上線，必須要擁有自主能力，能夠感知理解跟推理人類給予的指令，並轉化為實際動作。所羅門對於視覺語言模型很熟悉，並知道如何善用，加上獨特的AI視覺軟體，能夠讓機器人遠距辨識，再進行後續動作，目前這需要準備的學習資料量很大，該公司正在著手降低相關資料量的要求，將會是今年很重要的突破點。

機器人

延伸閱讀

智原總經理王國雍專訪／布局先進製程與封裝有成 AI 業績將大幅衝高

相關新聞

所羅門：降低機器人學習之必須資料量 是今年突破點

所羅門（2359）於8日參與證交所「AI及綠能環保產業」主題式業績發表會，該公司董事長陳政隆表示，著手讓機器人訓練學習時所必須具備的資料量大幅降低，這會是今年很重要的突破點，已規劃將於台北國際電腦展與自動化展時對外展示。

群聯執行長潘健成：養龍蝦將帶動SSD記憶體儲存成長

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯（ 8299）執行長潘健成表示， 隨著「養AI龍蝦 (AI代理人）」應用需求快速成長，將帶動AI SSD儲存和資安解決方案需求同步提升， 群聯推出全球首款aiDAPTIV 混合型龍蝦 (aiDAPTIV Hybrid Claw) 與aiDAPTIV混合型AI SSD方案 (aiDAPTIV Hybrid AI SSD)，將帶來業績正面助益。

聯電首季營收610.37億元 歷史次高

晶圓代工廠聯電（2303）今日公告3月合併營收208.3億元，月增7.7%、年增4.9%，為近4年同期新高；今年第1季合併營收為610.37億元，季減1.24%、 年增5.49%，也是近4年以來同期新高、同期歷史次高。

AI帶動擴產潮 台灣2025年半導體設備市場營收年大增90%、達315億美元

SEMI最新公布全球半導體設備市場統計（WWSEMS）顯示，2025年全球半導體設備市場營收達1,350.6億美元，較2024年的1,171.4億美元成長15%，續創新高。其中，台灣表現尤為突出，全年半導體設備市場營收達315億美元，年增高達90%，不僅改寫歷史新高，也成為全球主要市場中成長幅度最顯著的地區之一。

輝達Rubin平台出貨延遲 Blackwell平台將占高階GPU出貨逾七成

市調機構TrendForce於8日表示，2026年輝達（NVIDIA）的高階AI晶片出貨結構將出現變化，受地緣政治風險、供應鏈仍需時間調校等因素影響，預估Hopper、Rubin方案占整體高階GPU出貨比例將下降，進而推升Blackwell方案占比從61%大幅成長至71%，主導市場的地位更加鞏固。

耀勝獨家經銷發明專利錫鉍錫膏 卡位高階散熱材料缺口

耀勝（3207）積極強化材料事業布局，今年初正式取得中國央企上市公司有研新材旗下子公司——有研納微新材料(北京)有限公司（以下簡稱「有研納微」）的「發明專利錫鉍錫膏」於中國境內及境外台商的獨家經銷代理權，切入AI與高階電子組裝關鍵材料市場，鎖定電子產業背後不可或缺的材料技術層。有研納微作為高端電子封裝與微電子組裝材料的領先供應商，其研發的錫膏產品為AI伺服器、低軌衛星、汽車電子、功率器件及各類高階消費性電子產品中，核心組件焊接之關鍵耗材。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。