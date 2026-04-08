群聯執行長潘健成：養龍蝦將帶動SSD記憶體儲存成長

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯（ 8299）執行長潘健成表示， 隨著「養AI龍蝦 (AI代理人）」應用需求快速成長，將帶動AI SSD儲存和資安解決方案需求同步提升， 群聯推出全球首款aiDAPTIV 混合型龍蝦 (aiDAPTIV Hybrid Claw) 與aiDAPTIV混合型AI SSD方案 (aiDAPTIV Hybrid AI SSD)，將帶來業績正面助益。

群聯今日也公布2026年3月份營運結果，3月合併營收為新台幣183.17億元，月增50%，創單月歷史新高，年增更高達221%；累計今年1至3月營收達新台幣409.67億元，年成長196%，同樣刷新歷史同期新高。

執行長潘健成表示：「近期營運動能持續受惠於AI應用快速擴展，帶動PCIe SSD控制晶片總出貨量年增達25% ，同時NAND位元出貨量也呈現月增18%的穩健成長，顯示市場對高效能與高容量儲存的需求持續升溫。

此外，隨著AI部署與AI推論應用加速落地，資料生成量呈現結構性且近乎無上限的成長趨勢，進一步推升對NAND儲存的強勁需求。然而，在供給面上，NAND原廠對擴產仍維持審慎保守態度，整體供給持續吃緊，使得NAND價格維持上行趨勢，短期內尚未見緩解跡象。

潘健成進一步指出：「近期市場雖出現記憶體價格鬆動的雜音，但主要集中於零售（Retail）市場的短期供需波動；相較之下，群聯長期深耕的CSP、伺服器、AI應用與工控等高階客製化市場，多屬於系統設計導入（SystemDesign-in）合作模式 (佔群聯營收貢獻 70%以上)，群聯所提供的 NAND 儲存方案為整體系統不可或缺的關鍵元件，需求不僅持續強勁，且具備長期穩定性 (明顯不同於零售市場的短期買賣行為)，同時也有助於群聯整體毛利與獲利結構的持續提升。」

展望 2026 年，潘健成表示，AI 發展已由模型訓練逐步邁向大規模推論應用，所產生的龐大資料量將持續推升NAND儲存需求，群聯憑藉在伺服器、資料中心與AI落地應用領域的深厚布局，將持續掌握產業成長契機，擴大高附加價值產品的營收與獲利表現。