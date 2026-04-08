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長科3月營收13.27億元 月增逾16%
導線架大廠長科*（6548）今日公告3月合併營收達新台幣13.27億元，改寫單月歷史新高紀錄，較上月成長16.04％，也比去年同期增加20.12％，營運表現亮眼。
長本累計今年第1季合併營收為36.72億元，不僅刷新同期紀錄，亦為歷史單季第四高，僅次於2022年第2季37.78億元、2022年第3季36.84億元及2021年第4季36.72億元，整體營收持續展現穩健成長動能。
長科3月合併營收強勁主要受惠於國內主要封裝大廠及國外整合元件大廠（IDM）拉貨力道提升，帶動訂單需求提升，使單月營收表現續創新高。在需求持續回溫帶動下，營運成長動能可望延續。
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