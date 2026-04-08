聯電首季營收610.37億元 歷史次高

所羅門（2359）於8日參與證交所「AI及綠能環保產業」主題式業績發表會，該公司董事長陳政隆表示，著手讓機器人訓練學習時所必須具備的資料量大幅降低，這會是今年很重要的突破點，已規劃將於台北國際電腦展與自動化展時對外展示。

2026-04-08 19:19