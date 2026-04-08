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AI科技拚落地！和碩、宏碁、華碩分擊基建、應用與永續 打造智慧生活

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導

隨著人工智慧（AI）應用由雲端概念全面走向實體落地，科技大廠和碩、宏碁、華碩8日陸續宣布最新進展，展現台灣廠商從AI基礎建設、智慧醫療應用到綠色永續等多元布局。和碩資深副總經理暨技術長徐衍珍更指出，台廠競爭力已不限於硬體，而要「在整個AI生命周期中為客戶創造價值」，

AI不僅服務企業客戶，也正逐步走入一般民眾的醫療場域。宏碁智醫8日宣布，VeriCompact APX可攜式X光系統正式導入彰化員林員郭醫院，將影像檢查服務延伸至居家與社區醫療場域，讓行動不便或高齡患者，在家中即可完成基礎影像檢查，進一步提升在宅醫療服務品質與效率。

宏碁智醫董事長連加恩說，隨著慢性病與高齡人口增加，許多患者在往返醫院進行影像檢查時，常面臨交通與照護上的困難。透過創新醫療科技的導入，希望協助醫療機構突破傳統醫療場域限制，讓影像檢查從醫院延伸至社區與家庭，提升醫療可近性與照護品質。

員郭醫院醫師郭亭亞表示，在宅醫療的核心精神，是讓醫療走進病人的生活環境。透過可攜式X光設備，醫療團隊在居家訪視時，也能即時取得必要影像資訊，例如肺部或骨骼相關評估，讓診療判斷更即時與完整，對高齡或行動不便的患者來說，是重要的醫療支持。

除了在地醫療應用，宏碁也持續拓展國際市場，連加恩指出，AI眼科輔助篩檢解決方案VeriSee GLC（青光眼）與VeriSee Platform（影像分析平台）已取得馬來西亞醫療器材主管機關（MDA）核准，未來只需要一張彩色眼底圖，即可透過AI分析高風險族群，利用人工智慧與數位平台整合眼底影像與臨床資料，協助醫療機構提升青光眼與相關眼底疾病（如糖尿病視網膜病變、年齡相關性黃斑部病變）的早期篩檢效率。

同樣強調進軍國際，和碩將在Japan IT Week 2026展出最新AI基礎架構技術。徐衍珍說，「日本是和碩的關鍵戰略市場，我們致力於透過先進技術與強大的在地服務能力來支援客戶」，所以公司會從概念設計、生產製造到生命週期支援，提供端到端解決方案，來滿足現代資料中心與AI工作負載不斷演進的需求。

在技術落地與海外布局，企業永續績效也是國際評比關鍵。華碩宣布，連續第四年入選2026年全球潔淨200大企業」（Clean200）榜單。

華碩表示，在全球對企業永續要求日趨嚴謹的當下，永續績效也是衡量企業韌性與競爭力的關鍵指標。公司已接軌EPEAT 2.0與TCO Gen 10等國際環保標章，並在ExpertBook P3 系列產品中導入循環經濟設計，整合回收鋼、鋁、塑膠及稀土元素。華碩也正透過穩健的能源轉型計畫實踐環境承諾。

截至2025年，華碩全球營運據點已有55%使用再生能源，並設定明（2027）年將比例提升至85%，朝淨零目標邁進。

平台 和碩 華碩

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