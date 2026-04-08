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新代集團子公司正鉑雷射於2026電子展 亮相精密雷射與彈性自動化方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
正鉑於2026 電子展，展出精密雷射與彈性自動化，賦能智慧智造全方位方案。圖／正鉑提供
正鉑於2026 電子展，展出精密雷射與彈性自動化，賦能智慧智造全方位方案。圖／正鉑提供

隨 AI PC 與高效能運算需求飆升，核心元件的「散熱效能」與「微型化組裝」已成為電子製造業維持競爭力的關鍵。全球領先的高精密雷射技術專家 ，同時也是新代集團子公司正鉑雷射，於4月8日至10日亮相「2026 電子生產製造設備展」（南港展覽館一館4樓，攤位M102），現場實機展示兩大動態情境，展現從精微加工到彈性自動化的一站式整合實力。

因應 AI 硬體對極致散熱的嚴苛要求，液冷系統的可靠性直接決定產品成敗。正鉑推出的「液冷管雷射銲接」方案，專為突破散熱製程痛點而生。憑藉極高精度與低熱影響區技術，確保薄管在銲接過程品質穩定，且達成業界「零滲漏」規範，更徹底排除傳統製程熱變形問題，展現正鉑在精密雷射應用領域的深厚底蘊，為散熱模組提供最穩固的品質保障。

針對全球製造業面臨的勞動力短缺，正鉑提供「彈性整合、隨插即用」的高機動性解決方案，助企業快速嵌入現有產線，實現低成本、高效率的升級需求。透過聯達智能機械手臂與新代中控系統的深度融合，協助業者快速實現「單機自動化」至「整廠整線智慧化工廠」，是現今彈性生產線應對少量多樣需求與缺工挑戰的最佳解決方案。

正鉑憑藉新代集團在控制器、機器人及雲端管理系統的技術基礎，結合遍佈全球重點工業國家的據點，提供「全球製造、在地服務」的強大後盾。面對全球化的供應鏈趨勢，正鉑以一站式服務協助客戶在海外據點快速建立智造能量，有效降低自動化導入門檻，共築高效、永續的產業未來。

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