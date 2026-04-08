研華加速日本企業智慧場域規模化落地 展出Edge AI應用方案

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華今天宣布，將參加在日本東京舉行的 apan IT Week 2026。研華董事長劉克振表示，隨著AI技術快速發展，企業關注焦點正從模型建置轉向場域落地與營運效益。

Japan IT Week為日本最大規模的IT與數位轉型綜合展，研華表示，此次以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」為主題，聚焦日本企業在人力短缺與現場數位轉型過程中的關鍵挑戰，展示完整邊緣AI解決方案，協助企業從概念驗證（PoC）邁向實際導入與規模化部署。

劉克振說，研華長期深耕Edge Computing與AI，致力於打造兼具效能、可靠性與產業適配性的邊緣AI平台，協助客戶將AI真正導入實際應用場景，創造可持續的商業價值。

劉克振指出，透過iFactory、iEquipment、iCity & iRetail與Smart Transportation 等垂直應用解決方案，研華將協助日本企業加速由數位轉型邁向智慧營運。

研華表示，本次展會將展出涵蓋邊緣伺服器、嵌入式電腦與模組的完整產品組合，並支援多元晶片平台架構，提供企業在不同應用場域中快速部署AI的彈性基礎。透過高整合度與標準化設計，協助客戶縮短導入時程，提升整體系統效能與運營效率。

研華也攜手多家技術夥伴共同展示AI應用落地成果。例如，與Cybercore合作的ReID邊緣行為分析方案，可應用於人流管理與安全監控；與Movensys共同開發的高速通訊門架控制技術，則展現AI在智慧交通與場域管理中的實際效益，突顯邊緣AI在即時決策與效率優化上的關鍵價值。

針對智慧製造與自動化需求，研華亦展示邊緣運算於機械手臂、自主移動機器人（AMR）與無人機等應用場景。研華指出，透過與Allxon合作的機械手臂控制方案，結合AMR 3D感測技術，並導入Man-Machine Synergy Effectors的力控技術，進一步呈現研華邊緣AI在機械控制、感測整合與即時決策上的應用潛力，協助企業提升作業效率與營運彈性。

此外，研華WISE-Edge Developer Architecture（WEDA）整合AI開發、部署與營運管理流程，透過模組化與標準化設計，大幅降低企業導入AI的技術門檻。

現場亦展示與 Edge Impulse、Lineo Solutions, Micronet及QNX Japan等夥伴的合作成果，涵蓋邊緣AI開發環境、作業系統與虛擬化應用，展現完整生態系的整合能力。

研華指出，此次透過展位產品展示與多場舞台發表，持續推動AI從技術概念驗證走向規模化商轉應用。