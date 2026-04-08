耀勝獨家經銷發明專利錫鉍錫膏 卡位高階散熱材料缺口

耀勝（3207）積極強化材料事業布局，今年初正式取得中國央企上市公司有研新材旗下子公司——有研納微新材料(北京)有限公司（以下簡稱「有研納微」）的「發明專利錫鉍錫膏」於中國境內及境外台商的獨家經銷代理權，切入AI與高階電子組裝關鍵材料市場，鎖定電子產業背後不可或缺的材料技術層。有研納微作為高端電子封裝與微電子組裝材料的領先供應商，其研發的錫膏產品為AI伺服器、低軌衛星、汽車電子、功率器件及各類高階消費性電子產品中，核心組件焊接之關鍵耗材。

耀勝表示，隨著AI伺服器、高效能運算（HPC）與高功耗晶片平台快速推進，製程穩定性與熱傳導效率已成為系統設計的核心。耀勝觀察到，散熱材料的應用場景已從傳統散熱模組廠，擴展至各類高端電子製造業與半導體封裝領域。耀勝布局之散熱錫膏技術，不僅能有效降低電子製造過程中的熱應力損傷，更符合全球AI資料中心對節能減碳（ESG）與能源效率的嚴苛標準。

針對近期市場高度關注的供應鏈穩定性問題，耀勝進一步表示，近一年來中國針對鉍（Bi）實施出口管制，導致散熱用錫鉍錫膏供應趨緊。耀勝藉由集團日本子公司Theresa長期與亞洲多國錫膏廠商合作之基礎，成功取得有研納微發明專利錫鉍錫膏之中外台商獨家經銷權。最關鍵的戰略優勢在於，有研納微擁有各式錫膏配方的核心專利，能針對不同電子廠的製程需求提供多樣化且客製化的材料解決方案，保證穩定供貨。此外，該產品已正式取得「中華人民共和國商務部產業安全與進出口管制局」的業務答覆函（出口許可函），確認不屬於兩用物項出口管制清單，確保了耀勝在材料供應上的絕對合規與高度穩定。

在業務推廣方面，耀勝相關產品已正式取得國內散熱模組大廠訂單，並進入小量產出階段，同時公司正積極與國內外各類電子廠與散熱領導大廠進行驗證與採購洽談，後續可望隨客戶需求逐步擴大導入量產，預期將為公司整體營運帶來新一波的成長動能。

展望未來，耀勝維持審慎樂觀看法。耀勝將在既有五大事業體架構下，加速高附加價值材料與新應用市場滲透，透過上游資源整合與下游客戶拓展雙向並進，逐步放大材料事業營運規模，集團也已正式取得全球最大錫礦供應商——雲南錫業之焊錫產品代理權，材料版圖進一步向上游延伸，強化原料取得與產品組合完整性。目前正積極配合韓系大型電子集團進行產品認證程序，相關焊錫產品預計自2026年第2季起營收可望呈現逐季成長態勢，為材料事業挹注更具規模性的貢獻。