快訊

不斷更新／四局上徐若熙再對決林安可 被擊出一壘安打未失分

市場振奮！美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

直播／中石化17：30舉行重大訊息說明會 總座將說明董事會決議

聽新聞
0:00 / 0:00

LINE Premium第二階段上線！推十大會員福利 將推出「自選個人檔案」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
LINE於8日宣布推出LINE Premium第二階段的五項會員福利，包括整合LINE MUSIC、LINE購物、LINE旅遊、以及LINE禮物提供的專屬優惠，並預告近期將批次推出「自選個人檔案」功能。路透
LINE於8日宣布推出LINE Premium第二階段的五項會員福利，包括整合LINE MUSIC、LINE購物、LINE旅遊、以及LINE禮物提供的專屬優惠，並預告近期將批次推出「自選個人檔案」功能。路透

LINE於8日宣布推出LINE Premium第二階段的五項會員福利，包括整合LINE MUSIC、LINE購物、LINE旅遊、以及LINE禮物提供的專屬優惠，並預告近期將批次推出「自選個人檔案」功能。LINE主頁亦新增LINE Premium服務入口，讓用戶能快速開啟首月免費試用，或隨時查看各項會員福利使用狀態。

LINE Premium第一階段推出的五大核心功能，包括進階備份、相簿升級、無痕收回、應用程式字型與應用程式圖示，目前已完成全台批次釋出。所有用戶現在皆可開啟「首月免費試用」，立即體驗這五項進階功能，感受更細緻的聊天、資料同步及個人化介面體驗。

第二階段聚焦於四大熱門服務的LINE Premium會員專屬優惠，與進階功能「自選個人檔案」。服務優惠8日全數上線，LINE MUSIC提供每月3首音樂自選福利（可設定為鈴聲、答鈴或背景音樂），在首月免費試用期即可搶先體驗；LINE購物、LINE禮物及LINE旅遊專屬回饋試用期滿後即可開始每月領取。自選個人檔案將於近期批次釋出，需將LINE應用程式更新至26.5（含）以上或最新版本方可使用，無論是首月免費試用期間或正式付費訂閱用戶，都將陸續收到功能推送。

LINE Premium表示，每月服務優惠大禮包度整合用戶常用的LINE服務，每月回饋總價值超過400元，讓訂閱費用更超值。包括自選音樂、LINE購物50點與LINE旅遊100點的點數紅包，以及LINE禮物總額250元的優惠券。首次使用相關服務的新用戶加贈LINE購物168點與LINE旅遊500點點數紅包，以及LINE禮物50元優惠券。

LINE Premium即將推出自選個人檔案功能，用戶無需費力經營第二個帳號，可切換多重形象。訂閱LINE Premium後，會員除了主要的個人檔案外，還可額外設定2個自選個人檔案。只要雙方互為好友，用戶即可針對該對象進行個別設定；無論是在一對一聊天、群組、語音通話，甚至是送禮與傳送貼圖時，都能輕鬆套用專屬形象。

LINE

延伸閱讀

LINE被盜多為台哥大用戶 數發部稱非大問題「疊加就成漏洞」

LINE登出被盜災情疑語音信箱漏洞　台灣大取消預設密碼

相關新聞

AI帶動擴產潮 台灣2025年半導體設備市場營收年大增90%、達315億美元

SEMI最新公布全球半導體設備市場統計（WWSEMS）顯示，2025年全球半導體設備市場營收達1,350.6億美元，較2024年的1,171.4億美元成長15%，續創新高。其中，台灣表現尤為突出，全年半導體設備市場營收達315億美元，年增高達90%，不僅改寫歷史新高，也成為全球主要市場中成長幅度最顯著的地區之一。

輝達Rubin平台出貨延遲 Blackwell平台將占高階GPU出貨逾七成

市調機構TrendForce於8日表示，2026年輝達（NVIDIA）的高階AI晶片出貨結構將出現變化，受地緣政治風險、供應鏈仍需時間調校等因素影響，預估Hopper、Rubin方案占整體高階GPU出貨比例將下降，進而推升Blackwell方案占比從61%大幅成長至71%，主導市場的地位更加鞏固。

耀勝獨家經銷發明專利錫鉍錫膏 卡位高階散熱材料缺口

耀勝（3207）積極強化材料事業布局，今年初正式取得中國央企上市公司有研新材旗下子公司——有研納微新材料(北京)有限公司（以下簡稱「有研納微」）的「發明專利錫鉍錫膏」於中國境內及境外台商的獨家經銷代理權，切入AI與高階電子組裝關鍵材料市場，鎖定電子產業背後不可或缺的材料技術層。有研納微作為高端電子封裝與微電子組裝材料的領先供應商，其研發的錫膏產品為AI伺服器、低軌衛星、汽車電子、功率器件及各類高階消費性電子產品中，核心組件焊接之關鍵耗材。

經濟部建構面板級封裝產業生態系 帶動產業轉型搶攻20億美元市場

經濟部產業技術司今（8）日起於Touch Taiwan系列展中「電子生產製造設備展」設立創新技術館，展出14項關鍵技術。例如為協助面板廠轉型切入面板級先進封裝市場，工研院研發「次世代面板級封裝金屬化技術」，突破高深寬比金屬化與鍍膜限制，導入全濕式製程使成本降低30%，攜手宸鴻光電（TPK）、聯策科技、超特國際、旭宇騰精密科技等臺廠，帶動國產材料與設備供應鏈，建構面板級封裝產業生態系。

LINE Premium第二階段上線！推十大會員福利 將推出「自選個人檔案」

LINE於8日宣布推出LINE Premium第二階段的五項會員福利，包括整合LINE MUSIC、LINE購物、LINE旅遊、以及LINE禮物提供的專屬優惠，並預告近期將批次推出「自選個人檔案」功能。LINE主頁亦新增LINE Premium服務入口，讓用戶能快速開啟首月免費試用，或隨時查看各項會員福利使用狀態。

TrendForce：供應鏈尚須調校 增添Rubin延遲風險

根據TrendForce最新AI server產業調查，2026年NVIDIA（輝達）的高階AI晶片出貨結構將出現變化，受到地緣政治風險、供應鏈仍需時間調校等因素影響，預估Hopper、Rubin系列占其整體高階GPU出貨比例將下降，進而推升Blackwell系列占比從61%大幅成長至71%，主導市場的地位更加鞏固。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。