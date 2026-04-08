LINE Premium第二階段上線！推十大會員福利 將推出「自選個人檔案」

LINE於8日宣布推出LINE Premium第二階段的五項會員福利，包括整合LINE MUSIC、LINE購物、LINE旅遊、以及LINE禮物提供的專屬優惠，並預告近期將批次推出「自選個人檔案」功能。LINE主頁亦新增LINE Premium服務入口，讓用戶能快速開啟首月免費試用，或隨時查看各項會員福利使用狀態。

LINE Premium第一階段推出的五大核心功能，包括進階備份、相簿升級、無痕收回、應用程式字型與應用程式圖示，目前已完成全台批次釋出。所有用戶現在皆可開啟「首月免費試用」，立即體驗這五項進階功能，感受更細緻的聊天、資料同步及個人化介面體驗。

第二階段聚焦於四大熱門服務的LINE Premium會員專屬優惠，與進階功能「自選個人檔案」。服務優惠8日全數上線，LINE MUSIC提供每月3首音樂自選福利（可設定為鈴聲、答鈴或背景音樂），在首月免費試用期即可搶先體驗；LINE購物、LINE禮物及LINE旅遊專屬回饋試用期滿後即可開始每月領取。自選個人檔案將於近期批次釋出，需將LINE應用程式更新至26.5（含）以上或最新版本方可使用，無論是首月免費試用期間或正式付費訂閱用戶，都將陸續收到功能推送。

LINE Premium表示，每月服務優惠大禮包度整合用戶常用的LINE服務，每月回饋總價值超過400元，讓訂閱費用更超值。包括自選音樂、LINE購物50點與LINE旅遊100點的點數紅包，以及LINE禮物總額250元的優惠券。首次使用相關服務的新用戶加贈LINE購物168點與LINE旅遊500點點數紅包，以及LINE禮物50元優惠券。

LINE Premium即將推出自選個人檔案功能，用戶無需費力經營第二個帳號，可切換多重形象。訂閱LINE Premium後，會員除了主要的個人檔案外，還可額外設定2個自選個人檔案。只要雙方互為好友，用戶即可針對該對象進行個別設定；無論是在一對一聊天、群組、語音通話，甚至是送禮與傳送貼圖時，都能輕鬆套用專屬形象。