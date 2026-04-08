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AI夯！南科釋1300職缺 矽品南科月薪最高上看71K

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，本周五下午2至4時將在南科管理局舉辦聯合徵才活動，邀集13家企業釋出逾1300個職缺，月薪最高上看7.1萬元。記者謝進盛／翻攝
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，本周五下午2至4時將在南科管理局舉辦聯合徵才活動，邀集13家企業釋出逾1300個職缺，月薪最高上看7.1萬元。記者謝進盛／翻攝

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，本周五下午2至4時將在南科管理局舉辦聯合徵才活動，邀集13家企業釋出逾1300個職缺，月薪最高上看7.1萬元。

矽品精密為強化南台灣半導體聚落布局，今年3月購置群創光電南科5廠後，積極擴產並啟動這次大規模徵才。

本次徵才活動產業類別多元，涵蓋半導體、先進封裝、AI伺服器及工程相關領域。參與廠商包括矽品精密工業、緯穎智造、南茂科技、台灣穗高科技、台灣矽科宏晟、台灣三菱化學、鍵祥資訊工程及東曹石英等企業；另有台積電、聯華電子、澤野工程、特諾本科技及國產建材實業等公司提供代收履歷服務。

職缺類型橫跨工程師、技術員、資訊人員、儲備幹部、業務專員及司機等。

矽品精密表示，在AI浪潮推動下，先進封測已成為半導體產業競爭關鍵，矽品精密長期深受國際大廠信賴，在全球供應鏈中占有重要地位。為因應AI晶片需求持續升溫，公司今年正式進駐台南科學園區，新廠同步展開徵才，釋出製程、設備、製造及行政管理等多元職缺，總計達1000個，製造組主管月薪最高上看7.1萬元。

矽品精密將規劃南科新廠員工提供3至6個月至台中總公司進行培訓。同時，公司也提供多元福利措施，包括馬拉松、電影欣賞、自選福利票券及旅遊聯誼活動等；更規劃「矽品養娃－育兒津貼」，針對0至6足歲子女，每人每月可補助5000元，若夫妻同在公司任職還可同時申請，協助員工兼顧工作與家庭。

永康就業中心主任李奇玫指出，4至5月仍將陸續推出多場徵才活動，請持續關注雲嘉南分署官網掌握最新資訊。相關活動詳情可洽永康就業中心南科就業服務台（06）5051411，或至台灣就業通網站查詢。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，本周五下午2至4時將在南科管理局舉辦聯合徵才活動，邀集13家企業釋出逾1300個職缺，月薪最高上看7.1萬元。記者謝進盛／翻攝
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，本周五下午2至4時將在南科管理局舉辦聯合徵才活動，邀集13家企業釋出逾1300個職缺，月薪最高上看7.1萬元。記者謝進盛／翻攝

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，本周五下午2至4時將在南科管理局舉辦聯合徵才活動，邀集13家企業釋出逾1300個職缺，月薪最高上看7.1萬元。記者謝進盛／翻攝
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，本周五下午2至4時將在南科管理局舉辦聯合徵才活動，邀集13家企業釋出逾1300個職缺，月薪最高上看7.1萬元。記者謝進盛／翻攝

半導體 職缺 南科

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