快訊

伊朗戰爭後未有油輪從中東抵台 中油：800萬桶原油這時陸續運來

穆吉塔巴點頭、川普臨門拍板 美國與伊朗停火2周內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

電子生產製造設備展登場 上銀集團關鍵技術成果受矚目

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
上銀集團參加台北電子生產製造設備展，圖為大銀董事長卓秀瑜(左)與執行副總游凱勝。上銀集團提供
上銀集團參加台北電子生產製造設備展，圖為大銀董事長卓秀瑜(左)與執行副總游凱勝。上銀集團提供

台北電子生產製造設備展8日登場，HIWIN集團上銀科技（2049）與大銀微系統（4576）共同展示多項關鍵技術成果。大銀推出新型奈米級定位平台，整合多維度模組與驅控一體化控制系統，以因應前端市場的高階應用需求；並結合上銀PLP自動化次系統，為客戶提供完整且高效的整合解決方案。

隨著科技快速演進，AI與高效運算需求持續攀升，帶動新一代電子製造設備與半導體先進製程的技術革新，相關製程技術正深刻影響整體電子產業鏈的發展方向。同時，面板級封裝等新型應用場景的拓展，也為產業注入嶄新成長動能。

大銀微系統董事長卓秀瑜指出，面板級封裝產能提升，產品良率的控管成為關鍵。大銀最新奈米級定位平台應用於高階光學檢測設備，具備高效對準與快速取像能力，可提升30%以上的檢測效率。

因應面板尺寸持續放大，HIWIN集團透過關鍵零組件整合優勢，結合AI智慧調校技術，確保重現精度小於±0.1 μm，有效解決大尺寸應用所衍生的累積誤差問題。

在晶片製造持續追求高效能與微型化趨勢下，製程複雜度大幅提升，對檢測精度的要求亦隨之提高。針對產品翹曲造成的對焦困難，大銀推出MD-ZT多維度定位平台，具備4個自由度的定位功能，可在檢測過程即時補正不同工件的姿態變化，有效解決對焦問題，讓晶圓量/檢測、雷射切割等製程良率最高提升達90%。

卓秀瑜表示，高精密定位平台仍須搭配卓越的控制技術才能發揮整體的效能；大銀同步推出整合式多軸驅控器NPC，高達20 kHz伺服控制頻率，展現優異的響應頻寬與精準定位能力。

尤其小於±2 nm的伺服穩定度，在高倍率鏡頭的應用下，仍可讓影像清晰穩定，成為高階檢測與量測設備的重要核心，兼顧低速穩定與高速動態性能表現。

卓秀瑜說，HIWIN集團憑藉從關鍵零組件到系統整合的技術優勢， 提供全方位解決方案，並透過與客戶的深度合作，有效縮短研發周期，加速設備迭代升級，成為電子製造設備業者值得信賴的合作夥伴。

上銀 台北

延伸閱讀

經部推動面板產業轉型跨足先進封裝 帶動國產供應鏈

大銀微系統營收／受惠半導體、自動化產業升溫 3月3.21億元年增49.5%

由田半導體布局多箭齊發 將秀先進封裝最新設備

東捷跨足半導體 秀強大技術量能

相關新聞

TrendForce：供應鏈尚須調校 增添Rubin延遲風險

根據TrendForce最新AI server產業調查，2026年NVIDIA（輝達）的高階AI晶片出貨結構將出現變化，受到地緣政治風險、供應鏈仍需時間調校等因素影響，預估Hopper、Rubin系列占其整體高階GPU出貨比例將下降，進而推升Blackwell系列占比從61%大幅成長至71%，主導市場的地位更加鞏固。

彭双浪：友達展示三大營運支柱轉型成果

友達（2409）董事長彭双浪8日表示，友達今年主題為「映現世界 透見未來」，並以Micro LED晶透之森高達5米舞台炫爛亮相。展示三大營運支柱的轉型成果。

義隆3月業績月增逾三成 首季業績季增逾一成

觸控IC大廠義隆（2458）公布3月業績，月增逾三成，今日盤中股價一度漲幅近半根停板。

養龍蝦消耗 AI Token 國科會允諾補助研究人才

科技圈近期瘋迷Open Claw養龍蝦，使用上則需消耗AI Token。國科會主委吳誠文允諾，國內外優質教授做研究，若有需要用到AI Token，國科會將研議多給予一些補助跟支持。另外，AI Token目前僅有陸方翻譯的「詞元」作為中文稱呼，立委葛如鈞呼籲主權AI「文化性

和碩搶攻日本 AI 伺服器市場 前進 Japan IT Week 2026

和碩（4938）衝刺伺服器業務，8日宣布將於Japan IT Week 2026展出其最新AI基礎架構技術，全面展現其在伺服器工程設計、系統整合、製造與售後服務等領域的整合實力。在此次展覽中，和碩將展示其垂直整合策略如何協助客戶以更高效率與彈性加速AI部署。從概念設計、生產製造到生命週期支援，和碩提供端到端解決方案，以滿足現代資料中心與AI工作負載不斷演進的需求。

經部推動面板產業轉型跨足先進封裝 帶動國產供應鏈

經濟部產業技術司8日起於Touch Taiwan系列展中「電子生產製造設備展」設立創新技術館，展出14項關鍵技術。例如為協助面板廠轉型切入面板級先進封裝市場，工研院研發「次世代面板級封裝金屬化技術」，突破高深寬比金屬化與鍍膜限制，導入全濕式製程使成本降低30%，攜手宸鴻(3673）光電（TPK-KY）、聯策科技、超特國際、旭宇騰精密科技等臺廠，帶動國產材料與設備供應鏈，建構面板級封裝產業生態系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。