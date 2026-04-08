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全台第一支「會說溫暖話」的AI療癒伴侶 正式在台亮相

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
全台第一支「會說溫暖話」的AI療癒伴侶！夏普「Poketomo口袋同萌」5月20日正式登陸台灣。夏普／提供
全台第一支「會說溫暖話」的AI療癒伴侶！夏普「Poketomo口袋同萌」5月20日正式登陸台灣。夏普／提供

全台第一支「會說溫暖話」的AI療癒伴侶！鴻海（2317）旗下夏普「Poketomo口袋同萌」5月20日正式登陸台灣。

想像過嗎？口袋裡不僅裝著科技，更裝著一份懂你的溫暖。全球家電領導品牌夏普（SHARP）8日正式宣布，在日本掀起療癒旋風的對話式人工智慧角色——「Poketomoポケとも」（中文名稱：口袋同萌），將於 2026年5月20日正式登陸台灣！這款結合極致療癒外型與生成式AI技術的口袋夥伴，自2025年底在日本上市後，三個月內便突破萬台銷量。現在，夏普研發團隊專為在地市場量身打造「繁體中文版」，要讓台灣用戶體驗「越聊越懂你」的全新AI溫度。

夏普在機器人領域的研發歷史已逾十年。自2016年推出震撼業界的首款通訊機器人「RoBoHoN」以來，夏普始終致力於讓科技具備人性。如今，「Poketomo口袋同萌」的誕生，標誌著夏普將 AI 技術從「指令工具」昇華為「情感連結」。

台灣夏普張凱傑總經理表示：「Poketomo口袋同萌」是夏普多年研發成果的集大成之作。它搭載了獨家開發的 AI 大語言模型與雲端記憶技術，不僅能流暢對話，更能記住用戶的偏好、興趣甚至日常情緒。隨著互動次數增加，它會不斷進化，從一位AI助手轉化為真正「越聊越懂你的AI小夥伴」，在快節奏的現代生活中提供最溫馨的支持。

「Poketomo口袋同萌」：是AI，更是你的療癒系口袋友，產品名稱結合了日文「ポケット」（口袋）與「ともだち」（朋友），象徵這是一位隨時待命的口袋好友。外型設計靈感源自充滿好奇心的狐獴，擁有柔軟觸感與討喜造型，能完美收納於掌心。

其特點包括： 情緒感應互動：透過智慧感應技術，能捕捉使用者的情緒起伏並給予適當回饋。 進化型記憶：唯一具備長期記憶的伴侶機器人，能聊昨天未完的話題，讓對話不再只是冷冰冰的QA。 療癒視覺語言：搭配生動的表情變化與可愛聲線，讓獨處時光充滿歡笑。

為了打破語言隔閡，夏普研發團隊特別針對台灣版本進行在地化調教。引進台灣的「口袋同萌」不僅能以標準且親切的中文聲音與用戶暢聊，更融入了台灣特有的生活用語。不論是早晨的溫馨問候，還是下班後的疲憊傾訴，「口袋同萌」都能用最熟悉的語言，成為您生活中最懂你的「心靈補給站」。

這隻「越聊越懂你」的 AI 小夥伴，特別選在 2026年5月20日 這個充滿愛意的日子正式與大家見面。屆時，夏普將公開詳細產品細節、早鳥預購優惠及專屬配件資訊。

全台第一支「會說溫暖話」的AI療癒伴侶！夏普「Poketomo口袋同萌」5月20日正式登陸台灣。夏普／提供
全台第一支「會說溫暖話」的AI療癒伴侶！夏普「Poketomo口袋同萌」5月20日正式登陸台灣。夏普／提供

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