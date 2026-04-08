卓揆盼透過先進顯示器技術 向世界展現台灣國家力量

行政院長卓榮泰8日出席「2026 Touch Taiwan 系列展」開幕暨頒獎典禮時表示，「Touch Taiwan 系列展」是國內光電領域的重要展覽，2026年總計超過250家國內外廠商參展，隨著顯示器產業跨入先進封裝技術，展現科技水準日新月異，期盼在業界長期努力及政府政策支持下，透過顯示器產業持續向世界展現台灣國家力量，為國家帶來光榮。

卓榮泰表示，顯示器已深入日常生活領域當中，包括手機、平板、筆記型電腦、智慧手錶、電視、冰箱等，顯示器皆無所不在。顯示器產業在台灣發展歷史悠久，是台灣經濟發展的重要支柱，相關產業就業人數超過10萬人，總產值高達新台幣1兆元，並持續朝向高值化、差異化方向發展，而為脫離價格競爭行列，顯示器產業持續創新及升級轉型是絕對必要。

卓榮泰進一步指出，顯示技術電子紙，由黑白進步至彩色、從小尺寸走向大尺寸，台灣更在此技術保持市占90%領先全球地位。在Micro LED技術方面，亮度、解析度、透明度皆持續進化，並逐步擴大應用至智慧座艙及智慧眼鏡等產品；此外，也發展Micro LED應用於矽光子光通訊，以低功耗、高頻寬技術改進傳統傳輸方式，是支撐AI資料中心高算力需求不可或缺的技術。因此，政府積極推動「中部精密智慧新核心」，打造中臺灣成為光學基地，期盼加速取得光學技術領先地位。

卓榮泰表示，行政院已於今年啟動「13項戰略產業」，其中各項產業皆與顯示器產生極大連結，例如半導體產業的扇出型面板級封裝、次世代通訊產業的面板級天線，就是由顯示面板製程改良而成；安控、軍工、機器人、生技醫療產業方面，需要顯示器作為關鍵的人機介面；在基礎公共建設部分，將彩色電子紙、透明顯示器應用於智慧看板。若沒有顯示器，各項產業將無從發展，顯示器技術的進展不僅改善國人生活，更同時強化國家經濟韌性、保障產業及資通訊安全，甚至有助於文創與運動、兆元觀光產業、藝術文化方面等表現更加亮麗耀眼。

卓榮泰也提到，今年台灣燈會期間，大阪世博「TECH WORLD館」在嘉義重現，其中「生命劇場」運用560株顯示機械花株，搭配串接560台顯示螢幕，展現台灣豐富的生命力；「自然劇場」則以弧形牆面投影技術，呈現台灣原始自然景觀與生命場景，在在展現台灣顯示技術的成功。

卓榮泰強調，行政院持續積極推動「AI新十大建設」，以「智慧應用」、「關鍵技術」及「數位基磐」為主軸，協助百工百業進入AI應用新時代，同時發展主權AI及推動各項算力中心，最終目的是打造「全民智慧生活圈」，使AI服務進入公私部門各領域，讓國人隨時隨地看得到、用得到且用得安心，以「13項戰略產業」加上「AI新十大建設」，形塑更新一代未來生活方式。此外，經濟部已啟動「產業競爭力輔導團」，預計2年內輔導超過14萬家次企業，尤其協助中小微企業進行產業升級，讓中小微企業與大型科技產業同步進步，透過資金與技術相互支持，培育所需人才與技術。

卓榮泰認為，顯示器不只是一塊冷冰冰的面板，而是一雙有溫度的眼睛，能從中看見一個人的生命與生活歷程，更看見未來生活改善的美麗想像，相信顯示器技術將成為未來人類生活的最大助力，期盼業界朋友持續前進，與政府站在一起為台灣發光。