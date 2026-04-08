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和碩：將在Japan IT Week 2026展示全方位AI伺服器解決方案

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
全球知名伺服器整體解決方案供應商和碩聯合科技今日宣布，將在Japan IT Week 2026展出其最新AI基礎架構技術。圖／和碩提供
全球知名伺服器整體解決方案供應商和碩聯合科技今日宣布，將在Japan IT Week 2026展出其最新AI基礎架構技術。圖／和碩提供

全球知名伺服器整體解決方案供應商和碩今日宣布，將在Japan IT Week 2026展出其最新AI基礎架構技術，全面展現其在伺服器工程設計、系統整合、製造與售後服務等領域的整合實力。「日本是和碩的關鍵戰略市場，我們致力於透過先進技術與強大的在地服務能力來支援客戶。」和碩資深副總經理暨技術長徐衍珍表示，「結合端到端伺服器解決方案與日本在地支援體系，我們能在整個AI生命週期中為客戶創造卓越價值。」

和碩指出，在此次展覽中，和碩將展示其垂直整合策略如何協助客戶以更高效率與彈性加速AI部署。從概念設計、生產製造到生命週期支援，和碩提供端到端解決方案，以滿足現代資料中心與AI工作負載不斷演進的需求。

為深化日本市場布局，和碩也強調其東京服務中心，提供即時的在地化技術支援與售後服務。這項在地優勢能確保客戶受益於更快速的部署、極小化的停機時間，以及穩定可靠的長期運作。

另外，展出的核心焦點，也包括和碩持續擴張的新世代AI平台產品組合，涵蓋機櫃級（Rack-scale）與系統模組化建構，以及未來運算架構，包括NVIDIA HGX Blackwell系列，與AMD Instinct MI355X液冷機櫃解決方案。

和碩指出，展出內容涵蓋多款AIGPU伺服器，包括基於NVIDIA MGX 架構與NVIDIA RTX PRO平台的系統，能在多樣化的AI及高效能運算（HPC）環境中彈性部署。此外，和碩也推出通用型伺服器、高密度多節點平台，以及專為高資料密集型工作負載打造的AI儲存系統，實現最佳化運算效率。

除了運算與存儲，和碩還將展示其從邊緣到核心（Edge-to-Core）的完整基礎架構能力，包括400G與800G AI網路交換器，提供高頻寬、低延遲的連線效能，滿足次世代AI資料中心需求。

和碩 伺服器 日本

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