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彭双浪：友達展示三大營運支柱轉型成果

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
友達董事長彭双浪（左）與總經理柯富仁。記者李珣瑛／攝影
友達董事長彭双浪（左）與總經理柯富仁。記者李珣瑛／攝影

友達（2409）董事長彭双浪8日表示，友達今年主題為「映現世界 透見未來」，並以Micro LED晶透之森高達5米舞台炫爛亮相。展示三大營運支柱的轉型成果。

友達率領集團公司與合作夥伴，大秀Micro LED顯示技術為核心堡壘，展現量產成熟度與跨域落地戰力。並於實體AI世代來臨之際，接軌AI賦能顯示介面與互動體驗所帶來的無限可能，透見多元領域創新應用與未來商機。

友達以Micro LED顯示技術作為先進顯示布局的核心引擎，將在展覽現場以多層次透明Micro LED模組為基底，搭建出高達5米、驚艷奪目的透明Micro LED展演舞台，結合旗下子公司元豐新科技的P1.25小間距顯示解決方案，並運用場域級的拼接陣列設計，營造穿透、層疊、延展的視覺景深，構築出可放大、可延伸且長時間穩定運作的「Micro LED晶透之森」沉浸式體驗，點燃Micro LED從技術領先邁向量產成熟與場域部署的編隊實力。

友達

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