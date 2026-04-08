穩懋Q1營收亮眼年增28%！AI光通訊與衛星雙引擎點火

穩懋昨天公布3月合併營收為16.49億元，月增11.87%、年增34.25%，累計第一季合併營收為新台幣45.90億元，年成長28.36%，穩懋指出，預期AI光通訊與太空衛星經濟，將成為長期成長的雙引擎。今日穩懋股價一開盤就開高走高，盤中大漲超過7%至435.5元之上。

穩懋董事長陳進財日前接受本報專訪時指出，AI加機器人，是這一世代最重要的產業發展，台灣有以台積為首的矽半導體主攻運算與儲存，也有如穩懋公司擅於製造化合物半導體負責傳輸與感測，兩者互補就像人類有大腦加神經，因此光通訊、高階微波、雷射二極體等相關元件應用量雖不如矽大，卻是機器人能否動得更接近真人、更靈巧、敏捷的關鍵。

陳進財指出，人形機器人讓AI晶片、傳輸介面、感測元件必須匯聚整合，也讓化合物半導體的角色從邊緣進入核心。

穩懋近年積極推動轉型，力求業務多元化以分散市場風險。公司預計將手機通訊營收比重下修至30％至40%，並強化深耕AI、軍工等高階應用，技術範疇也由微波傳輸跨足至光傳輸領域。受惠於AI資料中心對 Driver IC、VCSEL及接收端（PD）產品的強勁需求，預估相關營收比重將由去年的極低水位，於今年成長一倍至中個位數。

研調機構，隨著全球AI資料中心對高速傳輸需求倍增，AI資料中心對化合物半導體的需求預計也將大幅成長三至四倍，成為光通訊業務的重要支柱，法人預期穩懋可望受惠此波AI光通訊需求浪潮。