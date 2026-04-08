華碩連續四年蟬聯Clean200 公司：持續領先業界深耕永續韌性

華碩今日宣布，憑藉傑出永續績效，連續第四年入選2026年全球潔淨200大企業」(Clean200)榜單。該榜單由加拿大媒體暨研究機構「企業騎士」Corporate Knights 評選，核心標準在於企業從環保產品設計與服務中所產生的「潔淨營收（Clean Revenue）」。蟬聯此項國際指標，不僅印證了市場對永續產品的強勁需求，更彰顯華碩的綠色轉型實力，已獲得全球永續權威的高度認可。

今年初，華碩亦入選 「企業騎士」評選的「全球百大永續企業（Global 100）」及「亞洲前50大永續企業（Asia Pacific 50）」。

華碩表示，這些多元的國際指標性肯定，印證了華碩已將永續轉型深植於核心營運策略，並取得顯著成果。在全球對企業永續要求日趨嚴謹的當下，永續績效已成為衡量企業韌性與競爭力的關鍵指標。

華碩持續領先業界，率先接軌EPEAT 2.0與TCO Gen 10等國際頂尖環保標章，並將循環經濟理念深植於產品設計之中。以ExpertBook P3 (PM3406/PM3606) 為例，該系列從整體材料架構落實循環設計，採用消費後回收塑膠（PCR）外，更整合回收鋼、回收鋁、回收稀土等關鍵元素，透過使用環境友善材料 減少資源開採，展現卓越的環保材料工程與供應鏈整合能力，為資通訊產業的綠色設計樹立全新典範。

除產品創新外，華碩正透過穩健的能源轉型計畫實踐環境承諾。截至2025年，華碩全球營運據點已有55%使用再生能源，並設定2027年將比例提升至85%，朝向淨零目標邁進。

華碩也指出，為強化能源組合的韌性與多樣性，公司亦積極展開包括風力發電與太陽能光電在內多元的新興再生能源技術，逐步擴大營運使用的再生能源佔比。

展望未來，華碩將持續深耕循環經濟，投入研發低碳、安全且環保的新型材料，並推動資源循環再利用，透過全方位綠色設計，提供兼具環保價值與高效能的產品，強化在全球市場的綠色競爭力。