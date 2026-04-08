義隆3月業績月增逾三成 首季業績季增逾一成

觸控IC大廠義隆（2458）公布3月業績，月增逾三成，今日盤中股價一度漲幅近半根停板。

義隆3月合併營收為12.23億元，月增31%，年增19.8%，第1季適逢消費性電子產業傳統淡季，但該公司仍繳出32.24億元的營收表現，季增12.7%、年增3.3%。

義隆指出，品牌客戶於行銷與採購決策上維持審慎樂觀態度，並在原物料價格波動下，持續提升零組件庫存配置彈性與風險控管能力。該公司也密切關注客戶庫存水位變化，並即時調整生產規畫以靈活因應需求；同時，高單價產品Haptic觸控板自第1季起逐步放量出貨，帶動產品組合優化。

展望後續，義隆評估，依據客戶目前的行銷策略，預期可望受惠於中高階消費機型及商務型機種比重持續提升的趨勢。

同時，自去年第3季起，義隆AI影像辨識演算法相關產品已量產並開始出貨，切入無人機及多項影像辨識應用市場，該公司強調，產品線多元化效益逐步顯現，對營收有實質挹注，並展現在新應用領域的長期成長潛力，預期相關產品營收占比將提升，並於今年持續發酵。