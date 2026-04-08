快訊

崩潰！搭自強號女兒遭蝨子爬滿全身 台鐵緊急消毒

名為「集團自決」的屠殺！沖繩悲劇成觀光離島的黑歷史

再增16人！高雄毒春捲案173人送醫 檢追感染來源

聽新聞
0:00 / 0:00

養龍蝦消耗 AI Token 國科會允諾補助研究人才

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
Open Claw養龍蝦消耗AI Token，國科會允諾將補助好的研究人才。圖／中新社
Open Claw養龍蝦消耗AI Token，國科會允諾將補助好的研究人才。圖／中新社

科技圈近期瘋迷Open Claw養龍蝦，使用上則需消耗AI Token。國科會主委吳誠文允諾，國內外優質教授做研究，若有需要用到AI Token，國科會將研議多給予一些補助跟支持。另外，AI Token目前僅有陸方翻譯的「詞元」作為中文稱呼，立委葛如鈞呼籲主權AI「文化性定義」很重要。

立法院教文委員會8日邀請吳誠文報告國科會業務概況，並備質詢。

葛如鈞質詢提到，Open Claw (AI Agent)養龍蝦最近很紅，使用Open Claw則需要消耗AI Token。他建議，延攬人才的時候，可以提供更多AI Token當作誘因。例如國內外教授做研究，若有需要用到AI Token，國科會可以針對這些AI Token用的好的教授，給予多一點補助跟支持。

吳誠文答詢允諾，這沒有問題，這個建議很好，國科會也朝這個方向在做。

葛如鈞又問及，AI Token在繁體中文怎麼翻譯？吳誠文坦言，他還沒有翻譯過。國科會副主委陳炳宇說，這是代幣的其中一種，中文稱呼比較接近的應該是「詞元」，因為它是一種字元群生出來的東西，台灣還沒有正式的翻譯。

葛如鈞指出，事實上，「詞元」是中國政府公告的翻譯方式。他強調，台灣應該走在前面，必須整理目前AI相關的翻譯。要談主權AI，這種「文化性定義」就很重要。

吳誠文認為，當前科學進展很快，科技領域不見得能及時翻譯各種語言的所有名詞，不過英文是通用的，就像大家講AI也是通用詞。大家都習以為常的話，不會被誤解，這樣應該是OK。如果AI Token這個字被使用的更加頻繁，可能大家最後都習以為常。

葛如鈞表示，目前產業幾乎都使用「詞元」，但這是中國大陸的翻譯，希望國科會能研議台灣的用語。吳誠文則說，政府不能指定這個詞應該怎麼翻，民間不見得會接受，所以可能要有程序。過去這種專有名詞的翻譯，外語翻成中文，也有一些程序。

中文 國科會 葛如鈞

延伸閱讀

NASA重啟人類登月計畫 吳誠文：台灣一定會參與

台灣使用AI比例低 國科會：採納建立逐年調查

AI需求水、能源供應壓力 吳誠文：五月底前都沒有問題

中信投信 AI 新基建投資艦隊 新成員009819開募

相關新聞

彭双浪：友達展示三大營運支柱轉型成果

友達（2409）董事長彭双浪8日表示，友達今年主題為「映現世界 透見未來」，並以Micro LED晶透之森高達5米舞台炫爛亮相。展示三大營運支柱的轉型成果。

義隆3月業績月增逾三成 首季業績季增逾一成

觸控IC大廠義隆（2458）公布3月業績，月增逾三成，今日盤中股價一度漲幅近半根停板。

養龍蝦消耗 AI Token 國科會允諾補助研究人才

科技圈近期瘋迷Open Claw養龍蝦，使用上則需消耗AI Token。國科會主委吳誠文允諾，國內外優質教授做研究，若有需要用到AI Token，國科會將研議多給予一些補助跟支持。另外，AI Token目前僅有陸方翻譯的「詞元」作為中文稱呼，立委葛如鈞呼籲主權AI「文化性

和碩搶攻日本 AI 伺服器市場 前進 Japan IT Week 2026

和碩（4938）衝刺伺服器業務，8日宣布將於Japan IT Week 2026展出其最新AI基礎架構技術，全面展現其在伺服器工程設計、系統整合、製造與售後服務等領域的整合實力。在此次展覽中，和碩將展示其垂直整合策略如何協助客戶以更高效率與彈性加速AI部署。從概念設計、生產製造到生命週期支援，和碩提供端到端解決方案，以滿足現代資料中心與AI工作負載不斷演進的需求。

經部推動面板產業轉型跨足先進封裝 帶動國產供應鏈

經濟部產業技術司8日起於Touch Taiwan系列展中「電子生產製造設備展」設立創新技術館，展出14項關鍵技術。例如為協助面板廠轉型切入面板級先進封裝市場，工研院研發「次世代面板級封裝金屬化技術」，突破高深寬比金屬化與鍍膜限制，導入全濕式製程使成本降低30%，攜手宸鴻(3673）光電（TPK-KY）、聯策科技、超特國際、旭宇騰精密科技等臺廠，帶動國產材料與設備供應鏈，建構面板級封裝產業生態系。

AI 算力與能源共振 A股迎向投資黃金期

受到周期性壓力和長期政策重點的影響，中國大陸經濟正經歷一場深刻的結構轉型。2026年3月中旬閉幕的「兩會」向全球投資人釋放明確的信號：大陸經濟正加速從傳統的投資驅動轉向「需求驅動」與「創新驅動」。在GDP成長目標設定為4.5%至5%的背景下，財政政策與產業升級的高度契合，為中國A股市場創造極具結構性魅力的投資環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。