養龍蝦消耗 AI Token 國科會允諾補助研究人才

科技圈近期瘋迷Open Claw養龍蝦，使用上則需消耗AI Token。國科會主委吳誠文允諾，國內外優質教授做研究，若有需要用到AI Token，國科會將研議多給予一些補助跟支持。另外，AI Token目前僅有陸方翻譯的「詞元」作為中文稱呼，立委葛如鈞呼籲主權AI「文化性定義」很重要。

立法院教文委員會8日邀請吳誠文報告國科會業務概況，並備質詢。

葛如鈞質詢提到，Open Claw (AI Agent)養龍蝦最近很紅，使用Open Claw則需要消耗AI Token。他建議，延攬人才的時候，可以提供更多AI Token當作誘因。例如國內外教授做研究，若有需要用到AI Token，國科會可以針對這些AI Token用的好的教授，給予多一點補助跟支持。

吳誠文答詢允諾，這沒有問題，這個建議很好，國科會也朝這個方向在做。

葛如鈞又問及，AI Token在繁體中文怎麼翻譯？吳誠文坦言，他還沒有翻譯過。國科會副主委陳炳宇說，這是代幣的其中一種，中文稱呼比較接近的應該是「詞元」，因為它是一種字元群生出來的東西，台灣還沒有正式的翻譯。

葛如鈞指出，事實上，「詞元」是中國政府公告的翻譯方式。他強調，台灣應該走在前面，必須整理目前AI相關的翻譯。要談主權AI，這種「文化性定義」就很重要。

吳誠文認為，當前科學進展很快，科技領域不見得能及時翻譯各種語言的所有名詞，不過英文是通用的，就像大家講AI也是通用詞。大家都習以為常的話，不會被誤解，這樣應該是OK。如果AI Token這個字被使用的更加頻繁，可能大家最後都習以為常。

葛如鈞表示，目前產業幾乎都使用「詞元」，但這是中國大陸的翻譯，希望國科會能研議台灣的用語。吳誠文則說，政府不能指定這個詞應該怎麼翻，民間不見得會接受，所以可能要有程序。過去這種專有名詞的翻譯，外語翻成中文，也有一些程序。