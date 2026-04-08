和碩搶攻日本 AI 伺服器市場 前進 Japan IT Week 2026

和碩（4938）衝刺伺服器業務，8日宣布將於Japan IT Week 2026展出其最新AI基礎架構技術，全面展現其在伺服器工程設計、系統整合、製造與售後服務等領域的整合實力。在此次展覽中，和碩將展示其垂直整合策略如何協助客戶以更高效率與彈性加速AI部署。從概念設計、生產製造到生命週期支援，和碩提供端到端解決方案，以滿足現代資料中心與AI工作負載不斷演進的需求。

和碩表示，展出的核心焦點在於和碩持續擴張的新世代AI平台產品組合，涵蓋機櫃級（Rack-scale）與系統模組化建構，以及未來運算架構，包括NVIDIA HGX Blackwell系列與AMD Instinct MI355X液冷機櫃解決方案。

本次展出內容亦涵蓋多款AI GPU伺服器，包括基於NVIDIA MGX架構與NVIDIA RTX PRO平台的系統，能在多樣化的AI及高效能運算（HPC）環境中彈性部署。

此外，和碩也推出通用型伺服器、高密度多節點平台，以及專為高資料密集型工作負載打造的AI儲存系統，實現最佳化運算效率。

除了運算與存儲，和碩還將展示其從邊緣到核心（Edge-to-Core）的完整基礎架構能力，包括400G與800G AI網路交換器，提供高頻寬、低延遲的連線效能，滿足次世代AI資料中心需求。

為深化日本市場布局，和碩強調其東京服務中心，提供即時的在地化技術支援與售後服務。這項在地優勢能確保客戶受益於更快速的部署、極小化的停機時間，以及穩定可靠的長期運作。

「日本是和碩的關鍵戰略市場，我們致力於透過先進技術與強大的在地服務能力來支援客戶。」和碩資深副總經理暨技術長徐衍珍博士表示：「結合端到端伺服器解決方案與日本在地支援體系，我們能在整個AI生命週期中為客戶創造卓越價值。」