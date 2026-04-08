快訊

伊朗「人肉盾牌」護電廠畫面曝！美伊停火後 民眾1招急防政府清算

全文／鄭麗文中山陵談話數度哽咽 提「中華民國」盼種下和平種子

卓揆稱中選會人事認命被騙 黃國昌批耍賴：用謊言掩飾毀憲亂政

聽新聞
0:00 / 0:00

經部推動面板產業轉型跨足先進封裝 帶動國產供應鏈

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
經濟部推動面板產業轉型跨足先進封裝，以全濕式製程突破金屬化瓶頸 帶動國產供應鏈。記者李珣瑛／攝影
經濟部推動面板產業轉型跨足先進封裝，以全濕式製程突破金屬化瓶頸 帶動國產供應鏈。記者李珣瑛／攝影

經濟部產業技術司8日起於Touch Taiwan系列展中「電子生產製造設備展」設立創新技術館，展出14項關鍵技術。例如為協助面板廠轉型切入面板級先進封裝市場，工研院研發「次世代面板級封裝金屬化技術」，突破高深寬比金屬化與鍍膜限制，導入全濕式製程使成本降低30%，攜手宸鴻(3673）光電（TPK-KY）、聯策科技、超特國際、旭宇騰精密科技等臺廠，帶動國產材料與設備供應鏈，建構面板級封裝產業生態系。

經濟部產業技術司副司長周崇斌表示，受惠於AI、HPC與智慧製造驅動，全球半導體產業布局持續擴張。根據Global information（GII）市場調查，面板級封裝產值預計從2025年的4億美元，至2030年飆升五倍至20 億美元。經濟部長期透過科技專案支持研發半導體設備與關鍵模組，強化自主研發能力，助國內業者打入高值化供應鏈搶占市場先機。

此次創新技術館聚焦「先進封裝」與「化合物半導體」，分享在經濟部產業技術司補助下的三項技術產業應用成果。第一，工研院研發「次世代面板級封裝金屬化技術」，成功克服玻璃通孔填銅（Through-Glass Via，TGV）與陶瓷鍍膜瓶頸，以「全濕式鍍膜」取代傳統製程，解決細微孔洞鍍膜不連續的限制，大幅降低設備與製程成本達30%、生產更順暢，吸引宸鴻光電、聯策科技、超特國際、旭宇騰精密科技等指標大廠搶先佈局。

第二，工研院研發「晶圓式電漿感測系統」提升晶片良率的量測效率，電漿就像「看不見的加工工具」，能量微小的波動都會牽動蝕刻的準確度，該技術透過19個微型感測器與智慧演算法，整合於12吋晶圓，產線不中斷就能即時監測，精準掌握電漿均勻度，量測效率提升10倍，更與設備業者技鼎合作驗證，強化我國設備在全球供應鏈的關鍵地位。

第三，金屬中心研發「低蒸氣壓前驅物氣化供應系統」，為半導體關鍵鍍膜技術帶來重大突破，該技術能穩定輸送氣體，讓鍍膜品質更均勻，建立高深寬比（20：1）鍍膜抗蝕刻薄膜技術，不僅提升2-3%製程良率，更讓設備零件更耐操，每台機器每年可省下百萬維護費。目前已成功吸引大甲永和機械投入開發，推動國產設備技術升級。

未來，經濟部產業技術司將持續投入科技專案與A+企業創新研發計畫，支持法人機構深化半導體設備與關鍵模組技術。透過產研緊密合作，技術司將協助臺灣半導體設備產業突破技術瓶頸並走向國際市場，成為全球先進製造最可靠的戰略夥伴，持續強化我國在全球供應鏈的關鍵領先地位。

工研院研發「次世代面板級封裝金屬化技術」，成功克服玻璃通孔填銅（TGV）與陶瓷鍍膜瓶頸，以「全濕式鍍膜」取代傳統製程，解決細微孔洞鍍膜不連續的限制，大幅降低設備與製程成本達30%、生產更順暢。記者李珣瑛／攝影
工研院研發「次世代面板級封裝金屬化技術」，成功克服玻璃通孔填銅（TGV）與陶瓷鍍膜瓶頸，以「全濕式鍍膜」取代傳統製程，解決細微孔洞鍍膜不連續的限制，大幅降低設備與製程成本達30%、生產更順暢。記者李珣瑛／攝影

工研院 半導體 經濟部

延伸閱讀

由田半導體布局多箭齊發 將秀先進封裝最新設備

東捷跨足半導體 秀強大技術量能

Touch Taiwan系列展 今登場

矽光子專區 打造跨產業合作平台

相關新聞

博通、 Google與Anthropic三方戰略合作 台積電先進製程需求爆發

美國晶片大廠博通（Broadcom）強化特殊應用IC（ASIC）布局，6日宣布與AI新創公司Anthropic及科技巨擘Google擴大三方戰略合作，將與Google共同提供張量處理器（TPU）運算能力給Anthropic，並將為Google生產未來版本的TPU。博通股價7日在美股早盤漲逾3％。

馬斯克建晶圓廠…英特爾助攻 在X平台透露每年生產1TB算力晶片

英特爾（Intel）7日宣布，將偕同特斯拉、SpaceX、xAI，共同加入馬斯克的巨型晶圓廠Terafab計畫，激勵該公司股價在當日早盤上揚逾2%。

經部推動面板產業轉型跨足先進封裝 帶動國產供應鏈

經濟部產業技術司8日起於Touch Taiwan系列展中「電子生產製造設備展」設立創新技術館，展出14項關鍵技術。例如為協助面板廠轉型切入面板級先進封裝市場，工研院研發「次世代面板級封裝金屬化技術」，突破高深寬比金屬化與鍍膜限制，導入全濕式製程使成本降低30%，攜手宸鴻(3673）光電（TPK-KY）、聯策科技、超特國際、旭宇騰精密科技等臺廠，帶動國產材料與設備供應鏈，建構面板級封裝產業生態系。

AI 算力與能源共振 A股迎向投資黃金期

受到周期性壓力和長期政策重點的影響，中國大陸經濟正經歷一場深刻的結構轉型。2026年3月中旬閉幕的「兩會」向全球投資人釋放明確的信號：大陸經濟正加速從傳統的投資驅動轉向「需求驅動」與「創新驅動」。在GDP成長目標設定為4.5%至5%的背景下，財政政策與產業升級的高度契合，為中國A股市場創造極具結構性魅力的投資環境。

網路爬蟲尚未有監管機制？ 數發部：先推技術機制接軌國際

AI時代來臨，面對AI高度發展的狀況之下，不少人會透過網路爬蟲去抓取資訊，但這也隱藏風險，有立委指出，未來針對AI資料抓取與平台服務，何時會提出明確制度與法制架構，並釐清平台、內容提供者與AI開發者的責任，對此，數發部長林宜敬8日表示，將從兩個面向處理一是可透過技術機制宣示，二是同步推廣相關概念，接軌國際。

「養龍蝦」引發AI代理資安疑慮 TrendAI 新品助企業有效管理 AI 代理

全球工作者瘋迷「養龍蝦」，擴大AI自主代理互動的權限，但引發高度資安疑慮。全球網路資安解決方案業者趨勢科技旗下全球企業AI資安品牌TrendAI宣布推出TrendAI Agentic Governance Gateway。這是一項全新資安解決方案，為企業提供對自主代理（autonomous agents）互動的可視性與控管能力，強化在資料、工具與多元環境間高度自主運作下的整體資安防護，協助企業安全導入代理式AI

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。