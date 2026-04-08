AI 算力與能源共振 A股迎向投資黃金期

受到周期性壓力和長期政策重點的影響，中國大陸經濟正經歷一場深刻的結構轉型。2026年3月中旬閉幕的「兩會」向全球投資人釋放明確的信號：大陸經濟正加速從傳統的投資驅動轉向「需求驅動」與「創新驅動」。在GDP成長目標設定為4.5%至5%的背景下，財政政策與產業升級的高度契合，為中國A股市場創造極具結構性魅力的投資環境。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，面對房地產市場疲弱、物價水準偏低與稅收成長放緩的挑戰，大陸維持積極的財政立場，由中央政府承擔更大比例的支出，以發揮關鍵的支撐作用。其中，重大工程項目將成為帶動投資成長的主要引擎，特別是涵蓋水網、電網、算力網等「六網」重大工程及其他相關投資領域，預計在今年帶動超過人民幣7兆元投資。

與此同時，提振內需不再僅是口號。大陸官方透過人民幣2,500億元的以舊換新補貼，精準鎖定綠色與智慧產品，配合人民幣1,000億元的財政金融協同資金，預計創造人民幣逾1兆元的信貸規模。這種從供給面到需求面的全面打通，不僅優化民眾收入與消費結構，更為A股中的消費與民生板塊提供穩定的獲利預期。

這次會議最受市場矚目的焦點，莫過於人工智慧（AI）的戰略布局，大陸計劃在「十五五」末期將AI市場規模推升至人民幣10兆元以上。然而，AI競賽的本質是算力與能源的競爭，隨著超大規模算力集群的興建，一個被市場低估的結構性轉變正在發生：電力需求成長高於GDP成長可能成為新常態。

蕭正義表示，觀察全球趨勢，成熟市場在2015至2020年間電力需求一度停滯，但進入2025年後，資料中心與電動車的爆發式成長，使成熟市場對全球電力需求成長的貢獻率翻倍至20%。大陸作為全球製造業與數位經濟的軸心，預計未來五年將貢獻全球電力需求增加總量的50%。目前，大陸人均電力消費已超越歐盟，隨著企業廣建資料中心以支撐AI運算，加上每台電動車對銅等導電金屬的需求是傳統汽車的四倍，電力密集產業的擴張已不可逆轉。

電力需求的爆發直接點燃上游原物料的長線多頭行情。2026年，能源儲存系統（ESS）預期將成長50%，對於相關金屬的需求將大幅增加，對導電與結構性金屬造成巨大的供需壓力。

以鋁而言，大陸4,500萬噸的產能限額將屆，加上海外產能受限於電力供給，供給缺口將持續擴大。銅的狀況同樣嚴峻，在資料中心與電動車雙引擎驅動下，銅礦已出現結構性供不應求；這不僅推升價格，更讓A股中具備資源優勢的礦業龍頭，展現極具吸引力的估值溢價。

目前，A股整體的隱含股票風險溢酬仍具備高度競爭力，相較於偏低的公債殖利率與租金報酬率，股市的性價比在今年顯得格外突出。

蕭正義指出，具體而言，以AI為首的算力基礎設施、高端電力設備、儲能系統，以及受惠於電力需求爆發的原物料龍頭（如銅、鋁、鋼鐵），將是此輪轉型中最值得關注的投資主題。當政策紅利、資金動能與產業基本面達成共振，A股正迎向投資黃金窗口，建議投資人適度納入配置，提前布局未來五年的成長動能。