網路爬蟲尚未有監管機制？ 數發部：先推技術機制接軌國際

AI時代來臨，面對AI高度發展的狀況之下，不少人會透過網路爬蟲去抓取資訊，但這也隱藏風險，有立委指出，未來針對AI資料抓取與平台服務，何時會提出明確制度與法制架構，並釐清平台、內容提供者與AI開發者的責任，對此，數發部長林宜敬8日表示，將從兩個面向處理一是可透過技術機制宣示，二是同步推廣相關概念，接軌國際。

立法院交通委員會今日邀集數發部列席進行業務報告並備詢。會中，國民黨立委楊瓊瓔指出，目前AI發展高度仰賴大量網路資料訓練，網路爬蟲已從過去的灰色地帶，轉為產業基礎設施。國際上已逐步建立制度化授權，例如網站提供反爬機制，同時開放合規API，讓資料能在授權下被使用於AI模型訓練。相較之下，我國仍停留在研議階段。未來針對AI資料抓取與平台服務，何時會提出明確制度與法制架構？並釐清平台、內容提供者與AI開發者的責任？

林宜敬回應，針對網路爬蟲管理，數發部目前從兩個面向處理，第一，網站可透過技術機制（如robots.txt）宣示是否允許爬蟲抓取資料。雖然這類機制屬於「防君子不防小人」，但國際大型業者如OpenAI等，基本上會遵守這些規範。第二，也正在推廣相關概念，讓台灣網站了解如何設定授權與限制，提升與國際接軌。

此外，楊瓊櫻也提到，我國AI基本法已經三讀通過，不過目前對於各個領域的相關監理機制仍是透過未來要設置的AI風險分類框架，在高風險AI發生爭議時，也難以釐清責任歸屬，未來是否會有統一管理機制？

林宜敬說，事實上，目前的立法設計，是參考歐盟AI法的架構，歐盟在立法時，是由中央層級明確列出風險分級。但在實際執行上，不同領域如醫療、金融、交通等，AI應用差異很大，因此仍需由各主管機關依其專業制定細部規範。

林宜敬說，目前我國採取「三層架構」：第一層是《人工智慧基本法》；第二層由數發部訂定風險分類框架與指引；第三層則由各部會依此指引，制定各自領域的具體管理規範，例如衛福部針對醫療AI的認證標準。

不過林宜敬也坦言，目前的盤點只是開始，並非最終目標。後續會逐步建立更完整的制度設計。