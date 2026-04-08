台灣使用AI比例低 國科會：採納建立逐年調查

有關全球AI指數台灣排名第16名，未能進入全球前十，國科會主委吳誠文表示，因應政府提出「AI新十大建設」，自2025年起台灣民間廠商已增加對AI投資。至於台灣民間使用AI比例低，立委建議調查民眾及企業使用AI狀況，並建立逐年比較，他認為這個建議很好，國科會將採納。

立法院教文委員會8日邀請吳誠文報告國科會業務概況，並備質詢。

立委羅智強質詢關切台灣AI發展，吳誠文答詢說明，硬體方面，2024年底台南科學園區國網中心新建算力中心，2025年底已開幕，預計增加5.1 Megawatt算力設備。今年將啟動新的Data center建築，也希望總預算能夠通過，因為如果沒有預算，對於算力的增加會非常困難。

至於牛津大學發布「政府AI準備度」，2026年台灣排名第26名，吳誠文表示，台灣是AI硬體的製造強國，應用方面正在努力。除了「AI新十大建設」推動到全民智慧生活圈，也要把應用產業建立起來，這部分今年啟動了一些計畫，希望能夠逐步展現成效，未來幾年是比較樂觀的。

羅智強提到，英國Tortoise顧問機構發布「全球人工智慧指數」(Global AI Index)，2025年台灣排名第16名，但「AI人才」、「開發能力」、「商業生態系」比前一年的分數較低，並且整體AI發展仍未進全球十名之內。

吳誠文表示，會朝進入全球前十名的方向努力。台灣過去的硬體製造，基本上都是提供給國外大廠；從去年開始，台灣民間廠商也大幅投資，原因是政府提出「AI新十大建設」，未來算力設備建設完成之後，若不應用是浪費，因此這部分會是非常龐大的投資。

借鏡新加坡有70%公司使用AI，吳誠文坦言，台灣民間使用AI的比例應該是蠻低。羅智強建議，國科會可以考慮發布類似調查，去了解台灣民眾及企業使用AI的狀況，若能建立逐年比較，就可以更清楚知道怎麼補強。吳誠文回應，這個建議很好，國科會將採納。