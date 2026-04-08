快訊

伊朗「人肉盾牌」護電廠畫面曝！美伊停火後 民眾1招急防政府清算

全文／鄭麗文中山陵談話數度哽咽 提「中華民國」盼種下和平種子

卓揆稱中選會人事認命被騙 黃國昌批耍賴：用謊言掩飾毀憲亂政

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣使用AI比例低 國科會：採納建立逐年調查

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
國科會主委吳誠文。記者董俞佳／攝影
國科會主委吳誠文。記者董俞佳／攝影

有關全球AI指數台灣排名第16名，未能進入全球前十，國科會主委吳誠文表示，因應政府提出「AI新十大建設」，自2025年起台灣民間廠商已增加對AI投資。至於台灣民間使用AI比例低，立委建議調查民眾及企業使用AI狀況，並建立逐年比較，他認為這個建議很好，國科會將採納。

立法院教文委員會8日邀請吳誠文報告國科會業務概況，並備質詢。

立委羅智強質詢關切台灣AI發展，吳誠文答詢說明，硬體方面，2024年底台南科學園區國網中心新建算力中心，2025年底已開幕，預計增加5.1 Megawatt算力設備。今年將啟動新的Data center建築，也希望總預算能夠通過，因為如果沒有預算，對於算力的增加會非常困難。

至於牛津大學發布「政府AI準備度」，2026年台灣排名第26名，吳誠文表示，台灣是AI硬體的製造強國，應用方面正在努力。除了「AI新十大建設」推動到全民智慧生活圈，也要把應用產業建立起來，這部分今年啟動了一些計畫，希望能夠逐步展現成效，未來幾年是比較樂觀的。

羅智強提到，英國Tortoise顧問機構發布「全球人工智慧指數」(Global AI Index)，2025年台灣排名第16名，但「AI人才」、「開發能力」、「商業生態系」比前一年的分數較低，並且整體AI發展仍未進全球十名之內。

吳誠文表示，會朝進入全球前十名的方向努力。台灣過去的硬體製造，基本上都是提供給國外大廠；從去年開始，台灣民間廠商也大幅投資，原因是政府提出「AI新十大建設」，未來算力設備建設完成之後，若不應用是浪費，因此這部分會是非常龐大的投資。

借鏡新加坡有70%公司使用AI，吳誠文坦言，台灣民間使用AI的比例應該是蠻低。羅智強建議，國科會可以考慮發布類似調查，去了解台灣民眾及企業使用AI的狀況，若能建立逐年比較，就可以更清楚知道怎麼補強。吳誠文回應，這個建議很好，國科會將採納。

羅智強 國科會 吳誠文

延伸閱讀

AI需求水、能源供應壓力 吳誠文：五月底前都沒有問題

國發會矽谷基地傳捷報！AI 三新創獲資安巨頭、北美電纜大廠投資

全球AI指數：大陸僅次於美國居全球第2 台灣排名16

經濟日報社論／全球科技人才爭奪戰

相關新聞

博通、 Google與Anthropic三方戰略合作 台積電先進製程需求爆發

美國晶片大廠博通（Broadcom）強化特殊應用IC（ASIC）布局，6日宣布與AI新創公司Anthropic及科技巨擘Google擴大三方戰略合作，將與Google共同提供張量處理器（TPU）運算能力給Anthropic，並將為Google生產未來版本的TPU。博通股價7日在美股早盤漲逾3％。

馬斯克建晶圓廠…英特爾助攻 在X平台透露每年生產1TB算力晶片

英特爾（Intel）7日宣布，將偕同特斯拉、SpaceX、xAI，共同加入馬斯克的巨型晶圓廠Terafab計畫，激勵該公司股價在當日早盤上揚逾2%。

經部推動面板產業轉型跨足先進封裝 帶動國產供應鏈

經濟部產業技術司8日起於Touch Taiwan系列展中「電子生產製造設備展」設立創新技術館，展出14項關鍵技術。例如為協助面板廠轉型切入面板級先進封裝市場，工研院研發「次世代面板級封裝金屬化技術」，突破高深寬比金屬化與鍍膜限制，導入全濕式製程使成本降低30%，攜手宸鴻(3673）光電（TPK-KY）、聯策科技、超特國際、旭宇騰精密科技等臺廠，帶動國產材料與設備供應鏈，建構面板級封裝產業生態系。

AI 算力與能源共振 A股迎向投資黃金期

受到周期性壓力和長期政策重點的影響，中國大陸經濟正經歷一場深刻的結構轉型。2026年3月中旬閉幕的「兩會」向全球投資人釋放明確的信號：大陸經濟正加速從傳統的投資驅動轉向「需求驅動」與「創新驅動」。在GDP成長目標設定為4.5%至5%的背景下，財政政策與產業升級的高度契合，為中國A股市場創造極具結構性魅力的投資環境。

網路爬蟲尚未有監管機制？ 數發部：先推技術機制接軌國際

AI時代來臨，面對AI高度發展的狀況之下，不少人會透過網路爬蟲去抓取資訊，但這也隱藏風險，有立委指出，未來針對AI資料抓取與平台服務，何時會提出明確制度與法制架構，並釐清平台、內容提供者與AI開發者的責任，對此，數發部長林宜敬8日表示，將從兩個面向處理一是可透過技術機制宣示，二是同步推廣相關概念，接軌國際。

「養龍蝦」引發AI代理資安疑慮 TrendAI 新品助企業有效管理 AI 代理

全球工作者瘋迷「養龍蝦」，擴大AI自主代理互動的權限，但引發高度資安疑慮。全球網路資安解決方案業者趨勢科技旗下全球企業AI資安品牌TrendAI宣布推出TrendAI Agentic Governance Gateway。這是一項全新資安解決方案，為企業提供對自主代理（autonomous agents）互動的可視性與控管能力，強化在資料、工具與多元環境間高度自主運作下的整體資安防護，協助企業安全導入代理式AI

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。