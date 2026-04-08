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群創董座洪進揚：戰事致顯示器客戶提前拉貨 上半年景氣優於預期
群創（3481）董事長洪進揚8日表示，中東戰事持續變化，對顯示器客戶造成提前拉貨效應，也讓今年上半年景氣優於預期；非顯示器則是非常樂觀，FOPLP在先晶片出貨已經成長逾10倍，在滿稼動下今年將逐季成長。
洪進揚出席2026 Touch Taiwan系列展，說明群創今年首度以雙主展區的方式展現科技實力，包括子公司CarUX與Pioneer展示雙方在視覺顯示與頂級聲學技術的深度整合，共同定義新世代智慧座艙的使用體驗藍圖。
以及群創今年以「玩轉世界 Flip Your World」為主題，透過多元顯示技術整合與沉浸式互動體驗，展現顯示科技在智慧零售、娛樂體驗和生活空間中的創新應用。
最吸睛的是群創打造「沉浸式互動體驗裝置藝術」，結合多項顯示技術，將空間化身為巨型萬花筒般的奇幻世界。
洪進揚表示，這是採用群創反射亮度高達93%的MicroLED打造出的巨型萬花筒，有別於市售的70%反射亮度產品。
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