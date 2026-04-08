台虹董事長孫達汶優雅卸任祝福團隊再創高峰 從容身影業界印象深刻

軟版科技大廠台虹（8039）董事長孫達汶在營收與股價雙雙創下歷史新高的輝煌時刻，卸任董事長職務，並祝福團隊再創高峰，其優雅謝幕的身影，令業界印象深刻。

上市企業高層指出，孫達汶在台虹任職董事長將近30年，從創國元老帶領公司經營團隊，憑藉自主研發多年累積的高分子材料與精密塗佈技術，開發出領先全球的軟性銅箔基板（FCCL）、覆蓋膜（ Coverlay）、高頻高速材料（PTFE）等利基品項，讓台虹從傳統的PCB材料廠，逐漸轉型半導體先進封裝材料，以及AI 高效能運算所需的高速傳輸材料供應商。

孫達汶另個重大貢獻在於，規劃台虹有效執行全球化產能與業務佈局，深耕台灣並擴張至大陸及泰國等地，精準分工、降低跨國物流與關稅風險，這份實績不僅讓台虹領先全球供應鏈，更在軟性材料領域擁有了世界級的話語權。

完成台虹重大轉型功績的孫達汶，在面對外界的揣測與震撼時表示，階段性任務已經完成，其實早有規劃要在5月27日卸任傳承，完成經營權制度化交接，以便展開個人的生涯規劃，沒想到在未被告知的情況下解任，覺得相當遺憾。

上市企業高層表示，孫達汶早有交棒的生涯規劃，但不料是在未知會當事人的情況下片面陣前換將，這對帶領團隊打拼30年且成功轉型的創國元老來說，做法難免有失溫度，許多人為此頗感不平。

孫達汶表示自己階段性任務已經完成，回想帶領台虹將近30年的光景，有許多美好的戰役與故事，能夠看到營收與股價雙雙創下歷史新高，證明了市場對他的肯定，這是他功成身退時最好的禮物，在優雅謝幕的同時，期許台虹未來的成長火種愈燒愈旺，祝福昔日的戰友與團隊再創高峰。