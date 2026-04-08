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Japan IT Week登場 和碩展示AI解決方案深化布局

中央社／ 台北8日電

日本規模最大的綜合資訊科技展覽會Japan IT Week 2026從今天起至10日舉行，代工廠和碩宣布展出最新人工智慧（AI）基礎架構技術，展現在伺服器工程設計、系統整合、製造與售後服務等領域的整合能力，深化日本市場布局。

和碩今天發布新聞稿表示，其東京服務中心可提供即時的在地化技術支援與售後服務，能確保客戶受益於更快速的部署、極小化的停機時間，以及穩定可靠的長期運作。

在此次展覽中，和碩將展示垂直整合策略如何協助客戶以更高效率與彈性加速AI部署。從概念設計、生產製造到生命週期支援，和碩提供端到端解決方案，以滿足現代資料中心與AI工作負載不斷演進的需求。

和碩參展焦點之一是持續擴張的新世代AI平台產品組合，涵蓋機櫃級與系統模組化建構，以及未來運算架構，包括NVIDIA HGX Blackwell系列與AMD InstinctMI355X液冷機櫃解決方案。

展出內容也涵蓋多款AI繪圖處理器（GPU）伺服器，包括基於NVIDIA MGX架構與NVIDIA RTX PRO平台的系統。此外，和碩也推出通用型伺服器、高密度多節點平台，以及專為高資料密集型工作負載打造的AI儲存系統。

和碩 伺服器 日本

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