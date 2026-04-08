華為新折疊機叫陣蘋果 大立光通吃手機鏡頭訂單 營運看俏

蘋果傳出將在下半年發布首款折疊手機iPhone Fold，中國大陸市場傳出，華為將在本月正式推出全新折疊機Pura X2，發布時間比iPhone Fold提早約半年，較勁意味濃厚。大立光（3008）通吃蘋果及華為手機鏡頭訂單，隨客戶下半年新品齊發，營運看俏。

Pura X2設計更像是一款可以折疊的MatePad mini。其螢幕比例接近16：10，這種比例能夠顯著提升鴻蒙系統的軟體適配效率，但該消息未獲華為官方證實。

長期追蹤華為新品的大陸博主「數碼閒聊站」日前曾發文爆料，某廠正在籌備兩款全新折疊旗艦機，除此前已曝光的闊折疊新機外，下半年還將推出一款常規比例的旗艦大折疊，全系均採用自研技術，預計是華為品牌。

綜合此前網路爆料訊息，華為闊折疊新機網傳稱Pura Fold，定位全球首款橫向大闊折疊，內螢幕達7.69英吋，採用16：10黃金比例，外螢幕5.5英吋，搭載自研麒麟9030晶片與鴻蒙OS 6.1；此外，該款手機在工業設計上採用極具辨識度的橫置相機模組。攝影鏡頭與閃光燈呈一字型排開，涵蓋主鏡頭、長焦以及超廣角鏡頭，並有望搭載獨特的紅楓鏡頭，全系支持光學防震技術。

與此同時，折疊機霸主三星正開發全新機型「Galaxy Z Wide Fold」，採用寬體方正形態，內螢幕4：3比例主打生產力，對標蘋果折疊iPhone，與華為形成直接競爭態勢。業界分析，三星與華為雙重布局，核心目的是應對蘋果折疊iPhone可能帶來的市場衝擊。