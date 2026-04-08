馬斯克建晶圓廠…英特爾助攻 在X平台透露每年生產1TB算力晶片

英特爾（Intel）7日宣布，將偕同特斯拉、SpaceX、xAI，共同加入馬斯克的巨型晶圓廠Terafab計畫，激勵該公司股價在當日早盤上揚逾2%。

英特爾在X平台發文說，「我們設計、生產、封裝超高效能晶片的能力，將協助Terafab加速達成目標，每年生產1TB算力的晶片，用於AI與機器人的未來進展」。

馬斯克上個月宣布，旗下的火箭公司SpaceX與電動車公司特斯拉，將在德州奧斯汀建造兩座先進晶圓廠，一座供貨給汽車與人型機器人，另一個則用於太空的AI資料中心。SpaceX已與社群媒體X、AI公司xAI合併。

根據貼文，英特爾上周末邀請馬斯克到該公司，並附上英特爾執行長陳立武和馬斯克的合照。

路透報導，6日與銀行團隊開會時，概述該公司的IPO計畫，包括將把大量股票分配給散戶投資者，並計劃在IPO說明會啟動後，於6月舉辦一場接待1500名散戶投資者的活動。

報導指出，SpaceX公司財務長約翰森在這場會議中表示，散戶投資人將是SpaceX IPO的「核心部分」，其比重將超過歷史上任何IPO。他表示，這一安排是刻意設計，回饋長期支持SpaceX和馬斯克的散戶投資者。

對於在AI競賽中落後於競爭對手的英特爾而言，隨著其轉型計畫逐步展現成效，這項合作關係將進一步提振投資者信心。隨著處理器需求增加，該公司的財務狀況已有所改善。英特爾積極發展先進晶片封裝事業，據傳正與至少兩家大公司洽談，希望贏得這些企業的先進封裝訂單。美國媒體Wired報導，這兩家公司是Google和亞馬遜，他們都生產自家客製化晶片，但會外包部分製造工作。Google發言人拒絕置評，強調Google不公開討論供應商關係，亞馬遜也拒絕置評。英特爾則表示，不評論特定客戶。

現任執行長陳立武上任已一年多，目前正透過裁員與資產出售等激進的組織重整手段，致力於修復這家晶片大廠的財務體質。此外，英特爾已獲得來自輝達以及美國政府數十億美元投資，而美國政府目前已成為其最大股東。