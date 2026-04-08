業界關注焦點從算力轉為傳輸速度 光通訊台鏈跟著紅

AI伺服器運算資料量不斷大增，業界關注焦點從算力轉為傳輸速度，連帶推動光纖纜線市場出現規格升級需求，當前不論是輝達及Google、亞馬遜的自研平台同步出現大量光通訊拉貨商機，推動光通訊廠光聖（6442）、波若威（3163）、華星光（4979）、光環（3234）等業者後續營運有望衝高。

AI伺服器運算資料量持續大幅增加，為強化AI運算效能，AI伺服器平台中的資料同步運算需求不斷提升，由於各平台之間當前除了以銅規格線纜傳輸數據之外，光纖纜線更是下一步業界積極布局的焦點。

據了解，目前光通訊規格今年將開始大量邁入800G，且明年將全面推進到1.6T，當前各大光通訊業者更已經開始布局3.2T規格。業界指出，由於當前AI伺服器平台幾乎1年一次大幅更新平台下，將有機會同步加速推動光通訊平台世代更迭。

法人看好，已經切入AI伺服器供應鏈市場的波若威、華星光、光環及光聖等相關光通訊業者後續營運將有機會持續衝高。其中，波若威被輝達納入交換器（Switch）供應鏈當中，其光通訊產品被應用在Quantum-X、Spectrum-X等架構當中，並間接打進Meta、甲骨文及Google等雲端服務大廠（CSP）。

目前輝達正積極推動新一代AI平台Vera Rubin產品備貨，預期波若威將有機會同步受惠，帶動今年業績全面衝高。波若威今年前兩月合併營收4.09億元、年成長26.2％，為4年來同期新高。