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博通、 Google與Anthropic三方戰略合作 台積電先進製程需求爆發

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者鐘惠玲／綜合報導
美國晶片大廠博通（Broadcom）強化特殊應用IC（ASIC）布局，6日宣布與AI新創公司Anthropic及科技巨擘Google擴大三方戰略合作。（路透）
美國晶片大廠博通（Broadcom）強化特殊應用IC（ASIC）布局，6日宣布與AI新創公司Anthropic及科技巨擘Google擴大三方戰略合作。（路透）

美國晶片大廠博通（Broadcom）強化特殊應用IC（ASIC）布局，6日宣布與AI新創公司Anthropic及科技巨擘Google擴大三方戰略合作，將與Google共同提供張量處理器（TPU）運算能力給Anthropic，並將為Google生產未來版本的TPU。博通股價7日在美股早盤漲逾3％。

外界看好，博通在ASIC市場如魚得水，晶圓代工合作廠商台積電（2330）有望跟著受惠。

博通已與Google簽署新的五年協議，將為其繼續開發未來幾代的TPU，並將供應網路與其他零組件給Google下一代AI機櫃直到2031年，此舉確保博通的網路設備將是TPU資料中心部署的一環。

此外，博通、Google及Anthropic也擴大目前的戰略夥伴關係，Anthropic從2027年起將能使用約定額度的Google TPU。英國金融時報（FT）引述知情人士指出，整體而言，這項新協議將讓Anthropic可使用接近5 GW供電的算力規模。

博通指出，上述協議「取決於Anthropic的持續商業成功」，三方「正與特定營運與財務夥伴討論」。Anthropic在官方部落格提及，其營收年化已突破300億美元，遠高於去年底的90億美元，多數新建的基礎設施都將位於美國，這項新協議是疊加在該公司先前強化美國運算基建的500億美元承諾之上。

Anthropic也提及，市場今年對其Claude服務的需求明顯加速，已有超過1,000家企業客戶每年支付逾100萬美元，相關客戶數自2月以來增加超過一倍。其財務長拉奧（Krishna Rao）說，與博通及Google的合作，有助該公司建立「滿足客戶基礎快速成長所需的運算容量」。

Bernstein分析師雷斯根指出，博通執行長陳福陽已預測2027年度（今年12月至明年11月）的AI營收將達約1,000億美元，「我們認為這個數字看起來還偏低了」，意味著其AI營收有望超乎投資人的期望。D.A.Davidson分析師陸里亞也說，這些協議讓各界關注博通的贏家地位。

台積電在先進製程領域打遍天下無敵手，是這波AI晶片發展浪潮最大受惠廠商。台積電深信未來數年 AI 大趨勢不變，並觀察到在消費者、企業及主權 AI 領域，AI 模型的採用率不斷成長，這帶動對更多運算能力的需要。台積電先前預測，晶圓製造2.0產業在 2026年將成長 14％，就是受惠強勁的AI 相關需求。台積電並有信心成長幅度繼續超越產業，預計今年又會是其強勁成長的一年， 若以美元計，全年營收預計成長接近30％。

美國 美股 台積電

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