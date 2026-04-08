Touch Taiwan展開展！矽光子技術 面板產業新焦點

年度Touch Taiwan展今天開展，往年以面板顯示器、觸控技術為展覽主體，今年首度搭上矽光子話題，將過去應用在顯示器領域的Micro LED材料科學、精密光學設計，應用在矽光子領域，以因應「光進銅退」新時代。

今年Touch Taiwan展示產業邁入「跨域先進面板級科技」發展主軸。台灣顯示器產業聯合總會（ＴＤＵＡ）理事長、群創董事長洪進揚指出，顯示器產業在轉型過程中，有些技術發展已經走向非顯示器市場，今年展會除了展示關鍵元件、設備材料，更將延伸串聯面板級封裝、半導體先進封裝以及矽光子等關鍵技術。

ＴＤＵＡ副理事長、友達技術長廖唯倫指出，業界著重提升ＡＩ運算速度，除了晶片算力持續提升之外，另一個發展重點就是讓資料中心傳輸速度變得更快，如果以矽光子為架構，用光纖來傳輸，就不會有訊號衰減跟頻寬不足的問題。

從面板產業發展來看，廖唯倫指出，以MicroLED為光源的矽光子應用，適合應用在十公尺內的短距傳輸，有助提升機櫃間傳輸效能。