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光進銅退？AI資料中心「內外有別」

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

這兩年，科技圈最常討論的話題就是「光進銅退」時代何時來臨。不過，這個答案會因為人工智慧（ＡＩ）資料中心內、外部傳輸不同，而有不同答案，舉例來說，輝達執行長黃仁勳已定調，資料中心機櫃內部互聯目前仍會是光銅並進，但從電信業者角度來看，全球資料中心對外聯繫的骨幹網路，最快有望在二○三○年前大規模轉換為全光網路。

「光進銅退」這個說法廿年前就曾出現，當時全球主要透過ＡＤＳＬ銅纜連線上網，但銅纜傳輸速度有限，直到光纖問世，才大幅提升網路傳輸速率。

廿年後「光進銅退」則聚焦網路傳輸架構的改變。光纖雖然提升網路傳輸速率，但在網路傳輸的各分段點，光訊號都必須轉變成電子訊號，最後再轉換回光訊號進行下一階段的傳輸。

「光轉換電、電轉換光」這種傳統架構，不僅會使得網路傳輸速度出現些微延遲，也會大量消耗電力，特別是ＡＩ資料非常多、傳輸量大，這也是為什麼ＡＩ資料中心非常耗電。

為了解決這些問題，產業人士指出，電信業界很早就在思考將網路傳輸架構轉為全光網路，也就是「光In、光Out」，全程使用光訊號，中間不再轉換為電，就可節省電力。電信龍頭中華電信也將在今年下半年啟動全光網骨幹網路建設。

儘管如此，資料中心的內部機櫃傳輸，黃仁勳在今年ＧＴＣ大會上定調，仍將會是「光銅並進」走勢。

產業人士指出，新技術沒有統一標準，加上成本太高，業界不可能太快全面導入，反而因為銅纜技術發展已久、成本較低，未來很長一段時間，資料中心內部機櫃之間的互聯仍以銅纜為主。

中華電信 輝達 黃仁勳 AI

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