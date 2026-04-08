大尺寸TV面板漲勢延續 中小尺寸利潤空間受壓縮

集邦科技（TrendForce）昨（7）日公布最新4月上旬面板報價調查指出，在終端需求仍具支撐下，大尺寸電視面板價格可望延續漲勢。中小尺寸電視面板則因戰爭引發能源問題與半導體產能排擠壓縮利潤空間，4月報價出現凍漲。而監視器面板，4月漲幅預期與3月相若。面板雙虎群創（3481）、友達可望同步受惠。

群創董事長洪進揚日前表示、今年上半年面板產業景氣要「比想像中樂觀」，加上各家廠商持續布局跨領域應用，未來二至三年可望相繼發酵，整體產業就像在隧道中「已看到盡頭的光」。

他說，中東戰爭對百工百業都會影響，隨著油價的上升，或者是一些地緣政治不確定性，對需求都會產生一些負面效果，目前尚需謹慎觀察，並隨時配合客戶需求，包括運輸路線及成本去做動態調整。

TrendForce研究副總范博毓表示，4月部分品牌客戶仍維持電視面板採購動能，尤以大尺寸需求最為穩健。同時，受地緣政治影響帶動能源價格波動，以及半導體產能排擠效應持續，面板相關零組件成本不斷攀升，使面板廠在價格策略上轉趨積極，期望透過漲價抵銷成本壓力。

中小尺寸電視產品受記憶體報價上漲衝擊最為顯著，利潤空間明顯壓縮，導致報價動能轉弱。預估4月僅大尺寸電視面板仍具上漲空間，其中65吋與75吋價格約上漲1美元；32吋至55吋則轉為持平。

監視器面板方面，第2季需求維持穩定，加上記憶體成本影響相對有限，但其他零組件價格持續上漲，面板廠為避免虧損擴大，積極推動價格上調。預期4月監視器面板漲幅將延續3月表現。