遠傳5G遠距診療、雲端HIS 獲國際驗證

遠傳電信今天宣布，自主開發的5G遠距診療平台、雲端醫療資訊系統（Cloud HIS），獲BSI頒發台灣電信業第一張「ISO22301:2019營運持續管理系統」證書；遠傳表示，5G遠距診療已遍及15個縣市、59個鄉鎮，服務累積超過7.5萬人次。

遠傳今天透過新聞稿說明，自主開發的5G遠距診療平台、雲端醫療資訊系統（Cloud HIS），獲BSI頒發台灣電信業第一張「ISO 22301:2019營運持續管理系統（Business Continuity Management System, BCMS）」證書。

遠傳表示，通過此項國際標準驗證，代表遠傳5G遠距診療與雲端HIS已鑑別相關風險、建立應變計畫，強化在面臨突發事件時，確保關鍵業務持續運行並迅速恢復的能力。由英國標準協會（BSI）東北亞區董事總經理謝君豪授證予遠傳總經理井琪。

BSI東北亞區董事總經理謝君豪表示，隨5G應用與數位醫療快速發展，醫療服務高度依賴穩定且具韌性的數位基礎架構，如何在面對突發事件時仍能確保關鍵醫療服務不中斷，已成為產業關注的核心議題。

井琪表示，遠傳智慧醫療解決方案從偏鄉的5G遠距診療開始，已遍及15個縣市、59個鄉鎮，由22所醫院共同服務，服務累積超過7.5萬人次，並延伸運用到5G救護車、在宅醫療、居家長照、健康諮詢等場域，雲端HIS更串聯診療平台、Health健康+App，協助基層診所整合實體與虛擬健保卡、FHIR雲端醫療資訊交換、視訊門診、線上支付等功能，已有近300家醫療院所申請加入，累計開設超過520間虛擬診間。

井琪指出，遠傳自2020年推出全國第一個5G遠距診療，這條路已細心耕耘了超過5年，除了在2022年獲得美國HISPA安全認證，這次獲得ISO 22301驗證，象徵遠傳的智慧醫療解決方案在營運韌性、風險管理與持續服務能力上的肯定。