快訊

有望成為今年指標土地交易案！輝達北士科「備案土地」求售 總價估約176億元

不怕被打回石器時代？川普炸電廠期限逼近 伊朗總統：1400萬人願捐軀

運將跑車先背債？台中計程車牌照竟要35萬 交通部出手修法遏歪風

聽新聞
0:00 / 0:00

研調：零件成本增 大尺寸電視面板4月可望續漲

中央社／ 台北7日電

集邦科技研究副總經理范博毓今天表示，4月電視品牌等大尺寸面板需求仍在，受戰事能源議題、半導體產能排擠等影響，造成零件成本上揚，面板廠希望能夠漲價；而液晶顯示器面板則受記憶體等零件漲價影響，也維持漲勢。

集邦科技（TrendForce）今天公布4月上旬面板報價，電視面板、筆電面板持平，液晶顯示器面板上漲；但以4月全月來看，電視面板也可望續漲。

范博毓指出，面板廠希望電視面板漲價，以抵銷成本壓力；但目前中小尺寸電視產品受記憶體報價上漲衝擊，利潤空間極度壓縮，因此預估4月可能僅有大尺寸電視面板可維持上漲，中小尺寸電視面板則開始凍漲。以各尺寸來看，預估32吋至55吋價格轉為持平，而65吋與75吋則上漲1美元。

范博毓說明，第2季後液晶顯示器面板需求穩定，但面板本身使用的各零件仍難擋漲價趨勢，對面板廠而言，希望可以擴大面板價格漲幅，避免成本上揚下虧損幅度持續擴大。

集邦預期，4月液晶顯示器面板價格漲幅將不亞於3月，以Open Cell面板部分來看，23.8吋FHD IPS預計上漲0.3至0.4美元，27吋FHD IPS預計上漲0.2至0.3美元；面板模組部分，23.8吋FHD IPS預計上漲0.3美元，27吋FHD IPS預計上漲0.2美元。此外，高階產品相關IC報價漲勢凌厲，預計4月開始面板價格也可能有調漲空間。

筆電面板部分，因品牌客戶在第1季底前已針對筆電面板大量提前備貨，加上記憶體、CPU供貨吃緊與漲價，影響品牌正常供貨，品牌客戶盡可能提前備貨生產，以規避後續風險，但可能導致筆電面板需求將自第2季中後期起開始逐漸轉弱。

集邦預估，4月筆電面板價格在需求可能逐步下降，成本壓力增加下，將有機會轉為全面持平。

電視面板

延伸閱讀

集邦估 Q2消費性DRAM合約價續漲五成

集邦：產能有限加訂單轉移 第2季consumer DRAM合約價季增45~50%

景碩業績發表會倒數 PCB 載板 CCL 股價活跳跳

中東戰火引爆輸入性通膨 運輸、觀光、餐飲、汽車、零售全面上漲

相關新聞

仁寶旗下SYLUX正式成立 進軍車用紅外線AI感測市場

ODM大廠仁寶（2324）宣布，旗下聚焦汽車紅外線系統與低光源安全解決方案品牌SYLUX，已正式於美國完成公司登記，未來將全力進軍紅外線感測及AI驅動感知技術，協助車輛在低能見度及夜間行駛條件下偵測並應對潛在危險。

景碩2026年台灣六廠擴ABF載板產能 應對AI需求供不應求

載板廠景碩（3189）7日受邀業績發表會，景碩提到今年資本支出主要為台灣六廠擴充ABF載板產能，因應高層數ABF載板應對AI需求供不應求，至於載板應用端若為PC消費則仍疲弱，目前觀察同業也積極擴充高層數板，但目前看市況仍有信心主要是同業相對往年擴充是精準到位並非盲目擴充。

國發會矽谷基地傳捷報！AI 三新創獲資安巨頭、北美電纜大廠投資

為了積極推動「AI 新十大建設」方案，布建台灣AI生態系。國發會2025年1月於美國設立Startup Island TAIWAN矽谷新創基地（SV Hub） 。國發會指出，2026年第1季進駐SV Hub的三家AI新創，在顧問團的協助下，接連於美國市場取得指標性突破，交出亮眼的國際化成績單。

合勤集團秀軍用及解決方案 前進馬來西亞 DSA 2026

合勤控股（3704）旗下合勤科技（Zyxel Communications）與勤晁科技（zyell solutions）近年深耕軍用及國防設備，將前進馬來西亞 DSA（Defence Service Asia Exhibition and Conference）亞洲防務展，展示涵蓋戰術無線通訊系統、無人載具資料鏈與無人機防禦反制系統以及PQC後量子跨域資安防護等關鍵技術。

輝達北士科「備案土地」求售 總價估約176億元

味丹集團旗下位於台北市北士科兩塊土地，近日委託戴德梁行出售，兩塊地各約1,676坪、4,200坪，合計約5,900坪，據傳賣家每坪要價300萬元，合計總價高達176億元。

買盤挺 南電、晶豪科、景碩等16檔營收成長股領漲

隨著美國總統川普最後通牒期限將至，美國與伊朗仍持續互相放話。展望後市，法人認為，台股走勢仍然受制於戰事發展，建議投資人留意受惠於AI產業發展的營運績優股，如南電（8046）、晶豪科（3006）、景碩（3189）等等逢低布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。