研調：零件成本增 大尺寸電視面板4月可望續漲

集邦科技研究副總經理范博毓今天表示，4月電視品牌等大尺寸面板需求仍在，受戰事能源議題、半導體產能排擠等影響，造成零件成本上揚，面板廠希望能夠漲價；而液晶顯示器面板則受記憶體等零件漲價影響，也維持漲勢。

集邦科技（TrendForce）今天公布4月上旬面板報價，電視面板、筆電面板持平，液晶顯示器面板上漲；但以4月全月來看，電視面板也可望續漲。

范博毓指出，面板廠希望電視面板漲價，以抵銷成本壓力；但目前中小尺寸電視產品受記憶體報價上漲衝擊，利潤空間極度壓縮，因此預估4月可能僅有大尺寸電視面板可維持上漲，中小尺寸電視面板則開始凍漲。以各尺寸來看，預估32吋至55吋價格轉為持平，而65吋與75吋則上漲1美元。

范博毓說明，第2季後液晶顯示器面板需求穩定，但面板本身使用的各零件仍難擋漲價趨勢，對面板廠而言，希望可以擴大面板價格漲幅，避免成本上揚下虧損幅度持續擴大。

集邦預期，4月液晶顯示器面板價格漲幅將不亞於3月，以Open Cell面板部分來看，23.8吋FHD IPS預計上漲0.3至0.4美元，27吋FHD IPS預計上漲0.2至0.3美元；面板模組部分，23.8吋FHD IPS預計上漲0.3美元，27吋FHD IPS預計上漲0.2美元。此外，高階產品相關IC報價漲勢凌厲，預計4月開始面板價格也可能有調漲空間。

筆電面板部分，因品牌客戶在第1季底前已針對筆電面板大量提前備貨，加上記憶體、CPU供貨吃緊與漲價，影響品牌正常供貨，品牌客戶盡可能提前備貨生產，以規避後續風險，但可能導致筆電面板需求將自第2季中後期起開始逐漸轉弱。

集邦預估，4月筆電面板價格在需求可能逐步下降，成本壓力增加下，將有機會轉為全面持平。