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仁寶旗下SYLUX正式成立 進軍車用紅外線AI感測市場
ODM大廠仁寶（2324）宣布，旗下聚焦汽車紅外線系統與低光源安全解決方案品牌SYLUX，已正式於美國完成公司登記，未來將全力進軍紅外線感測及AI驅動感知技術，協助車輛在低能見度及夜間行駛條件下偵測並應對潛在危險。
仁寶表示，SYLUX於美國正式成立，並在全球汽車OEM設計中心所在的關鍵地區設有辦公室，涵蓋日本東京、韓國首爾、德國慕尼黑、羅馬尼亞蒂米什瓦拉、美國密西根州法明頓山、台灣台北以及美國加州哥利塔。
仁寶得以與OEM及Tier 1合作夥伴建立更緊密的協作關係，「全球在地化」的布局模式，有助於加速開發周期、深化技術交流，並提升對區域及北美車輛專案的快速響應能力。
隨著全球安全法規持續提升性能要求，包括美國FMVSS 127行人自動緊急煞車（PAEB）規範及國際行人安全標準，尤其針對夜間及低能見度條件，SYLUX提供專屬平台，以規模化量產就緒的紅外線安全解決方案積極因應。
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