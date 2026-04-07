集邦估Q2消費性DRAM合約價續漲五成

集邦科技今日發布最新記憶體產業研究報告指出，因大廠逐步退出成熟DDR4以下產品製造的策略不變，在市場供給結構持續收斂下，過去幾個月整體價格已累積驚人漲幅。集邦預估因供給持續縮減，以及訂單轉移，台廠產能擴張不及等因素，第2季消費性（consumer）DRAM合約價格仍將持續季增45-50%。

集邦表示，今年3月consumer DRAM的漲價動能集中在4Gb以下容量產品，如DDR4 4Gb均價月增20%以上，漲幅明顯超出高容量產品。先前DDR4價格飆漲，加上2025年大廠宣布部分舊製程產品將進入生命週期尾聲(EOL)後，台系廠轉移產能重心至DDR4，以爭取第一波外溢的訂單。然而，目前DDR3與DDR2市場也開始出現轉單需求，受限於產能不足，3月DDR3、DDR2各容量產品均價出現20-40%不等的上調，漲幅更加顯著。

集邦指出，觀察第2季各供應商consumer DRAM報價動向，台系廠3月已提高報價水準，部分價格提前反映第2季預期漲幅。在產能有限且訂單轉移效應擴大的情況下，台系廠報價態度轉趨強勢，預期第牛季不同客戶間的成交價格差距將大幅收斂。相較之下，目前韓系廠consumer DRAM平均銷售單價已相對較高，預料短期的價格調整幅度將較為溫和。