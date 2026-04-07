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精誠資訊自研AI平台獲日本電信大單 續衝代理AI商機

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

精誠資訊（6214）自研企業級AI平台EAP架構成功取得日本電信業者百萬美元訂單，精誠資訊指出，日本電信業者將於精誠的EAP平台上建構多組代理AI商機，針對龐大的用戶網路、核心網路以及關鍵業務系統進全天候不間斷的資安監控與分析，成功擴大公司衝刺代理AI商機。

精誠資訊指出，日本電信客戶導入解決方案第一階段將以資安系統服務為主，未來將延伸至其他核心系統，且公司提供的EAP設計可提供日本電信客戶整合多來源數據，透過情報整合做到即時推理並提供輔助建議，讓資訊轉化為可行動的決策依據。

其架構類似於美國的數據分析與AI決策支援公司Palantir，擅長將來自不同來來源、多元格式的混亂數據整合並予以視覺化，協助政府軍事單位在複雜情境下做出判斷。

精誠資訊AI卓越中心副總經理林宗瀛表示，企業AI應用正進入Agent驅動與決策自動化的新階段，我們把過去只存在於軍用的高度複雜AI決策系統中的洞察能力轉為企業所用，透過企業智慧中樞EAP為企業導入日常營運。

林宗瀛指出，以日本電信業的案例來說，該案應用於資安監控作業，目的是提升資安事件處理效率，並將人力轉向創造高附加價值領域的工作。而實際成效顯示，原本每日4至5小時的威脅獵捕與事件調查分析及報告，可被縮短為分鐘級的效益，可顯著降低對專業技能的依賴，使人力得以轉向更高價值任務。

隨著代理AI應用需求加速，AI應用從模型導向走向決策導向，除了日本電信產業的成功案例之外，精誠在國內市場也多有斬獲，例如運用代理AI自動處理企業訂艙或安排複雜物流行程，在受到戰爭影響，企業需密切管理成本的現在，為企業最佳化營運管理，創造顯著增長的AI投資報酬率。

此外，精誠也透過代理AI服務導入台灣航空產業，完成旅程規劃、伴手禮建議、行程安排與飯店預約等，協助客戶從原本的航線經營，串接上下游生態圈，成為旅遊電商。

資安 日本 精誠

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