景碩擴產 新產能2027年開出：稼動率拉升可帶動毛利改善

載板大廠景碩資深專案處長穆顯爵今日指出，景碩目前正處於第二波產能擴充階段，這波投資主要鎖定高層數的ABF載板，是當前AI晶片與高效能運算（HPC）發展的關鍵零組件，根據目前的工程進度，新增產能預計會在明（2027）年開出。

穆顯爵說，現在不是廠商自己決定單一擴廠，而是整個產業都感受到需求暢旺、所以必須擴廠因應，除了產業龍頭外，同業如臻鼎在高雄的新廠，量產時程也大多落在2027年下半年，因此從明年起到2029年，市場將會有一波穩定的新產能釋放期。

雖然業界也有一說，是憂心大規模資本支出可能導致供過於求，但穆顯爵今天說自己態度樂觀，他表示：「我們（景碩）擴充產能的目標是比較精準的，我要做什麼產品、打哪一個客戶、對手是誰，大概都比較精確。」

穆顯爵認為，這次情況不同於2022年疫情期間，部分業者因恐慌性需求導致的亂開產能，現在業界的擴產計畫都是基於AI與HPC（高效能運算）客戶提供了扎實的需求預估，預期未來幾年產業也會維持在「供需平衡」的健康狀態，即使有短暫波動，也不會出現非理性動盪。

在獲利結構上，穆顯爵說，目前的景碩毛利率改善不依賴漲價，而是來自於利用率（稼動率）的提升。隨著AI需求持續強勁，且未來一兩年將轉向推論應用，高稼動率將會支撐景碩在產能接軌期的獲利和毛利，只要AI發展不停止，這波由技術帶動的產能需求動能，有機會一路維持到2030年。